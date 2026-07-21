Zamora, Fuentes y Benavente asistieron al homenaje a Leo Dan

El evento contó con la participación de más de treinta centros de jubilados de diferentes partes de la Capital.

Hoy 19:43

La intendente, Ing. Norma Fuentes; el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente; y el senador, Gerardo Zamora, participaron del homenaje a Leo Dan organizado por la Subdirección de la Tercera Edad de la Municipalidad de la Capital, con el propósito de rendir tributo a uno de los artistas más importantes que dio Santiago del Estero y reconocer su invaluable legado a la música popular argentina e internacional.

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La jornada, realizada en el Fórum, contó con la participación de 30 centros de jubilados de la ciudad e incluyó espectáculos de música en vivo, proyecciones audiovisuales sobre la vida y trayectoria de Leo Dan y un acto protocolar en el que se reconoció a personas estrechamente vinculadas con la historia del artista.

Zamora resaltó "el orgullo que Leo Dan despierta en todos los santiagueños, ya que constituye una fuente inagotable de cultura e identidad para nuestra comunidad. Su obra continúa emocionando a generaciones, por lo que felicito a la Municipalidad por esta iniciativa que mantiene vivo su invaluable legado".

En tanto, la Ing. Fuentes remarcó: "Es una enorme alegría poder compartir con los adultos mayores momentos de música y disfrute para homenajear a uno de los artistas que mejor ha representado la identidad santiagueña en el mundo".

Más adelante, la jefa comunal sostuvo: "Nuestros jubilados también merecen contar con espacios para encontrarse, bailar, realizar actividad física y participar de muchas otras propuestas que impulsamos desde el municipio para mejorar la calidad de vida de los vecinos de la tercera edad".

Por su parte, Benavente destacó "la importancia de promover la cultura y reconocer a artistas como Leo Dan, cuyas canciones viven en nuestros corazones y nos acompañan en todas las etapas de la vida, siendo escuchadas tanto por jóvenes como por adultos mayores".