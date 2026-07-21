Tyrese Gibson, actor de Rápido y Furioso, compartió un video que acusa de racismo a la Argentina

El actor estadounidense difundió en sus redes sociales un video realizado con inteligencia artificial que presenta al país como una nación racista. La publicación se viralizó y generó una fuerte polémica en medio de las repercusiones que dejó el Mundial 2026.

Hoy 20:04

El actor estadounidense Tyrese Gibson, reconocido por su participación en la saga Rápido y Furioso, quedó en el centro de la polémica luego de compartir en su cuenta de Instagram un video realizado con inteligencia artificial que acusa a la Argentina de ser un país racista.

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La publicación comenzó a circular con fuerza en las últimas horas y despertó una ola de reacciones en las redes sociales. El material, generado mediante IA, muestra imágenes y una narración que sostienen que el país mantiene conductas discriminatorias, un discurso que volvió a instalarse tras la disputa del Mundial 2026.

El video fue compartido por Gibson desde su perfil oficial y rápidamente acumuló miles de reproducciones, comentarios y compartidos. Numerosos usuarios argentinos cuestionaron el contenido y criticaron al actor por difundir un material falso elaborado con inteligencia artificial.

La publicación se suma a otras expresiones de figuras internacionales que, durante los últimos días, realizaron cuestionamientos similares contra la Argentina. Entre ellas se encuentra el actor Samuel L. Jackson, quien también generó una fuerte controversia tras publicar un mensaje en el que calificó al país como "uno de los más racistas del mundo", mientras que la cantante Rosalía también quedó envuelta en la polémica por una publicación vinculada al mismo tema.

Hasta el momento, Tyrese Gibson no realizó declaraciones adicionales para explicar los motivos de la publicación ni respondió a las críticas que recibió tras compartir el video, que continúa generando repercusiones en las redes sociales.