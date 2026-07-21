El padre de Alexis Mac Allister reveló qué le dijo su hijo sobre los rumores en el vestuario

Carlos Mac Allister contó que le preguntó directamente al volante si había pasado algo antes de la final del Mundial ante España y reveló la respuesta del jugador.

Hoy 16:05

Después de la derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026, comenzaron a circular distintas versiones sobre una supuesta tensión en el vestuario albiceleste, especialmente luego de que se conociera la arenga de Lionel Messi antes de salir a la cancha.

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En ese contexto, Carlos “Colo” Mac Allister reveló que decidió preguntarle directamente a su hijo Alexis Mac Allister qué había ocurrido puertas adentro antes del partido.

“Yo le escribí a Alexis: ‘¿Che, qué pasó en el vestuario? ¿Pasó algo?’. Entré en la misma lógica de la duda. Si hubiese pasado algo, mi hijo me hubiese dicho al toque, porque nosotros siempre estamos hablando”, contó el exfutbolista en diálogo con Radio La Red.

Según explicó, el mediocampista de Liverpool descartó cualquier tipo de conflicto interno y aclaró que la charla previa al encuentro estuvo enfocada únicamente en aspectos futbolísticos.

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“Me dijo que no, que hablaban de salir a jugar, en el sentido futbolero: tocar, rotar, triangular, no patear para arriba y no dividir la pelota. Se estaban refiriendo a eso”, detalló Carlos Mac Allister.

“España fue mejor”

El padre de Alexis también fue contundente al analizar la final y consideró que muchas de las especulaciones surgieron por la necesidad de encontrar explicaciones más allá del resultado.

“Jugamos contra España y fue mejor. Nos va a doler un tiempo, pero hay que entender que a veces hay uno mejor que vos. Eso no significa que no pusiste todo. El equipo dejó todo y apareció una España que llegó con una nafta mejor que nosotros”, afirmó.

Además, el exdefensor planteó una crítica hacia la organización del torneo, aunque remarcó que España fue un justo campeón.

“Hay que hacer un aporte a la FIFA. No pueden llegar a una final un equipo con más descanso que el otro. Los dos deberían tener la misma cantidad de horas de recuperación”, sostuvo.

Las declaraciones de Carlos Mac Allister van en la misma línea que lo expresado por Lionel Scaloni, quien también negó cualquier tipo de conflicto interno tras ser consultado por las versiones que circularon en redes sociales.

“No sé de qué me hablan. No tengo redes sociales. No puedo creer lo que me están preguntando”, había respondido el entrenador argentino.

De esta manera, desde el entorno del plantel volvieron a despejar las dudas sobre la intimidad de la Selección y remarcaron que la unidad del grupo nunca estuvo en discusión.