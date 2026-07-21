Detención de dos mujeres por narcomenudeo en San Miguel de Tucumán

Efectivos de la DIDROP en San Miguel de Tucumán detuvieron a dos mujeres involucradas en el narcomenudeo y aseguraron diversas sustancias y elementos relacionados.

Hoy 17:34

En un importante operativo policial, la División de Operaciones contra el Narcotráfico (DIDROP) de Las Talitas llevó a cabo la detención de dos mujeres en San Miguel de Tucumán por su presunta implicación en el narcomenudeo.

El incidente ocurrió durante la noche del viernes, cuando los efectivos realizaban patrullajes preventivos en la jurisdicción y observaron a las dos mujeres intercambiando envoltorios sospechosos en la intersección del pasaje Monserrat y calle Manuel Estrada.

Tras una intervención inmediata, los agentes identificaron a las mujeres y procedieron a inspeccionar sus pertenencias, resultando en el hallazgo de dos piedras de cocaína, 24 envoltorios y 21 ravioles de la misma sustancia.

Además de las drogas, se incautaron dos teléfonos celulares, una tijera, un paquete de papel glasé y aproximadamente $116.000 en efectivo, todos elementos vinculados a la actividad delictiva.

Las detenidas fueron trasladadas por un equipo del Grupo Especial de Apoyo Motorizado (GEAM) Capital a la dependencia policial correspondiente, donde quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Narcomenudeo (UFINAR).

La UFINAR ha dispuesto el secuestro de la droga y de los demás elementos de prueba en el marco de la causa que implica infracciones a la Ley Nacional N.º 23.737 y a la Ley Provincial N.º 9.188 de Narcomenudeo.