¿Rosalía se burló de Argentina? Fans devuelven entradas tras polémica publicación por la final del Mundial

La cantante española compartió un video en TikTok que muchos usuarios interpretaron como una burla hacia la Selección Argentina, generando enojo y pedidos de devolución de entradas.

Hoy 18:20

A días de sus shows en Buenos Aires, Rosalía quedó envuelta en una polémica que encendió las redes sociales argentinas. La artista española compartió en su cuenta oficial de TikTok un video originalmente publicado por Mia Khalifa tras la final del Mundial 2026, en el que se celebra el triunfo de España sobre Argentina con la canción La Perla, uno de los temas de su último álbum, como fondo musical.

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El clip incluía la frase en inglés: "How life sounds now that the perlas have been defeated" ("Cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas"), lo que fue interpretado por muchos usuarios como un gesto despectivo hacia la Selección y los hinchas argentinos. La reacción no se hizo esperar: seguidores argentinos expresaron su rechazo y, en algunos casos, anunciaron que devolverían las entradas para sus conciertos en el Movistar Arena programados para el 1, 2, 4 y 6 de agosto.

Lo que sorprendió aún más a los fanáticos es que Rosalía siempre mantuvo un vínculo cercano con Argentina. En visitas anteriores, se grabó en el Obelisco para videoclips y sesiones fotográficas, mostrando su admiración por el país y su público. Por eso, esta controversia tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores locales.

El hecho se suma a la ola de reacciones que genera la participación de la Albiceleste en el Mundial 2026, donde numerosos usuarios de redes sociales manifestaron que apoyarán a cualquier equipo rival de Argentina en lo que resta del torneo, reflejando el fuerte sentimiento que despierta la clasificación de la Scaloneta.