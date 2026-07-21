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Quedaron definidos los cruces de cuartos de final del Torneo Anual de la Liga Santiagueña

Este lunes se cerró la fase regular del certamen y se confirmaron las llaves de la próxima instancia. Unión Santiago, Central Córdoba, Central Argentino y Vélez de San Ramón definirán como locales.

Hoy 00:26

La fase regular del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol llegó a su fin este lunes y quedaron definidos los cruces de cuartos de final.

Tras completarse la última fecha, los equipos clasificados ya conocen a sus rivales para la próxima instancia del certamen, que comenzará a definir a los protagonistas de la etapa decisiva.

Unión Santiago, líder de la Zona Capital, se enfrentará con Estudiantes, mientras que Central Córdoba, escolta de ese grupo, jugará ante Atlético Forres.

Por la otra parte del cuadro, Central Argentino, que terminó en lo más alto de la Zona Banda, se medirá con Agua y Energía.

En tanto, Vélez de San Ramón enfrentará a Independiente de Fernández, en otro de los cruces confirmados.

Los equipos mejor ubicados en la fase regular definirán sus respectivas llaves en condición de local.

Los cruces de cuartos de final

Unión Santiago vs. Estudiantes
Central Córdoba vs. Atlético Forres
Central Argentino vs. Agua y Energía
Vélez de San Ramón vs. Independiente de Fernández

Con las llaves ya confirmadas, el Torneo Anual entra en su etapa más atractiva, con ocho equipos que buscarán seguir en carrera por el título de la Liga Santiagueña de Fútbol.

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