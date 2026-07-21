La publicación de Patti Smith sobre la final del Mundial que desató una ola de críticas

La cantante estadounidense felicitó a Lamine Yamal luego del triunfo de España ante Argentina pero el mensaje generó una fuerte reacción en redes sociales. Minutos después de publicarlo decidió eliminar la historia de Instagram.

Hoy 07:50

Este domingo, Argentina cayó por 1-0 ante España en la final del Mundial, con un gol de Ferran Torres convertido a los 106 minutos de partido. El resultado generó numerosas repercusiones en las redes sociales, con reacciones de músicos, actores y otras figuras del ambiente artístico internacional. Entre ellas, la de Patti Smith.

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Una vez finalizado el partido, la artista estadounidense publicó una historia de Instagram —que eliminó minutos después— en la que felicitaba a Lamine Yamal con una imagen generada por inteligencia artificial del delantero español sosteniendo una kufiya, el pañuelo tradicional de Oriente Medio convertido en símbolo de identidad y resistencia palestina.

Junto a la imagen, Smith lo celebró describiéndolo como "los buenos", dándole también una carga simbólica de triunfo para el pueblo palestino. La publicación fue interpretada por parte del público argentino como una ofensa, ya que la frase daba a entender, por contraposición, que del otro lado se encontraban "los malos". Ante la repercusión, la cantautora borró el posteo poco después.

La reacción de los seguidores argentinos

La publicación cosechó numerosas respuestas de seguidores argentinos. "Si te alegra lo de España, está bien. Pero no compres la narrativa de que ellos son 'los buenos' y la contrastes con la horrible campaña que se llevó adelante contra nosotros en Argentina, como si fuéramos el enemigo", le replicó una usuaria en otra publicación que la artista compartió en su feed, también realizada con inteligencia artificial. Allí también señaló que el país "lleva la bandera palestina" pese a atravesar una situación económica cada vez más compleja y "enfrentar incluso a nuestro propio presidente".

Otros usuarios trazaron un paralelismo entre el reclamo histórico argentino por la soberanía de las Islas Malvinas —ocupadas por el Reino Unido desde 1833— y el reclamo palestino de autodeterminación en los territorios ocupados por Israel desde 1967. El tema había vuelto a instalarse en la agenda internacional luego de que la selección argentina desplegara una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" al finalizar su partido ante Inglaterra.

Por otro lado, algunos seguidores recordaron que Argentina reconoció al Estado de Palestina en diciembre de 2010, tomando como referencia las fronteras de 1967, mientras que España lo hizo recién en 2024, y pese a que el gobierno del presidente Javier Milei cambió esta postura y votó en contra del reconocimiento del Estado palestino en las Naciones Unidas. "España tardó 15 años en acercarse a eso", escribió un usuario.

Finalmente, también hubo quienes le recordaron a Smith el pasado colonial español en el continente americano, que se extendió durante casi tres siglos. "España colonizó nuestras tierras durante casi 280 años, exterminando a buena parte de su población originaria. Sé que es más fácil sumarse a una tendencia de internet que estudiar la historia", concluyó otra seguidora.

Desde su publicación, hace ya más de 12 horas, Smith editó el posteo en varias ocasiones, cambiando tanto la imagen como el texto que la acompaña. "Esto es una lección de humildad. Gracias, 19. Felicitaciones, España", reza el pie de foto actual, dedicado a Yamal.