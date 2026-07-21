La Justicia pone otra vez la lupa sobre Insaurralde por presuntas inconsistencias patrimoniales

Los investigadores consideran que el exjefe de Gabinete bonaerense no logró justificar parte de sus gastos. La fiscalía analiza un nuevo llamado a indagatoria.

Hoy 12:17

La fiscalía federal que investiga a Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero comenzó a analizar el informe patrimonial sobre el exintendente de Lomas de Zamora y evalúa la posibilidad de preparar un nuevo pedido de indagatoria luego de detectar inconsistencias en la documentación incorporada al expediente.

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Para la Justicia el informe presenta diferencias entre los ingresos declarados y los gastos relevados, además de pagos en efectivo sin trazabilidad.

Según explicaron a este medio “hay claras inconsistencias” en la documentación analizada y “a primera vista se ve que hay números que no cierran”. De acuerdo con esa evaluación, el contenido de la pericia podría invitar a formular un nuevo requerimiento de indagatoria para profundizar la investigación.

Entre los puntos observados por la fiscalía figuran numerosos pagos en efectivo vinculados con hoteles y viajes que, según ese análisis, no estarían debidamente contabilizados. También cuestionan la explicación presentada por la defensa respecto de un préstamo atribuido a Jesica Cirio.

Justamente la defensa de Insaurralde pidió cerrar el caso al entender que ese préstamo de 250 mil dólares justifica los gastos del exfuncionario. “Eran un matrimonio, se deben contemplar los ingresos de ambos”, dicen.

En ese sentido, en la Justicia señalaron que “hay muchos pagos en efectivo en hoteles y viajes que no están contabilizados o sobre los que no hay documentación” y agregaron que “el préstamo de Jesica Cirio de U$S250.000 no justifica gastos en efectivo”.

La evaluación del Ministerio Público también pone el foco en la falta de documentación respaldatoria de distintos consumos realizados en el exterior. Según indicaron las fuentes consultadas, “los números no son claros, no cierran, faltan facturas de los hoteles”. Además, remarcaron que Insaurralde “pagó todo en el exterior en efectivo”, por lo que consideran que “claramente no hay trazabilidad de la plata”, un aspecto que, a criterio de la fiscalía, constituye “un claro mensaje de lavado de dinero”.

Las observaciones se apoyan en la pericia contable incorporada recientemente a la causa, que relevó ingresos, gastos, viajes, obras y operaciones patrimoniales de Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici entre 2010 y 2023.

El informe determinó que Insaurralde declaró ingresos por un total de $87.171.401 durante ese período, mientras que los egresos relevados alcanzaron los $99.975.141. Como resultado, la pericia consignó un saldo negativo acumulado de $19.647.220,14 al comparar los ingresos declarados con los gastos y las aplicaciones patrimoniales detectadas.

Los peritos de la defensa de Insaurralde, Cirio y Clerici presentaron un agregado en el que sostuvieron que ese déficit debía compensarse con los fondos correspondientes a Cirio, bajo el argumento de que se trataba de bienes gananciales. Sin embargo, la pericia analiza por separado los movimientos y consumos de cada uno de los involucrados.

Uno de los capítulos del informe está dedicado a los viajes realizados durante los años analizados. Allí se consigna que Insaurralde gastó US$121.000 en pasajes entre 2010 y 2023, además de $14.313.904 durante el mismo período. En el caso de Cirio, el relevamiento registra US$136.068 en pasajes y otros $7.635.046. A esos montos se suman $35.158.185,84 correspondientes a gastos del grupo familiar en viajes.

La pericia también incorporó información sobre trabajos realizados en la propiedad ubicada en San Vicente por la firma Texo Arq SRL. Según el informe, la empresa registró pagos por $1.924.200 en 2018, $618.915 en 2019, $968.000 en 2021 y $1.936.000 en 2022.

Además, fueron relevadas facturas por refacciones emitidas a nombre de Cirio por US$107.092,78, mientras que para Insaurralde se registraron facturas por US$125.288,27.

El informe también reconstruye distintas operaciones inmobiliarias. Entre ellas figura la compra del terreno donde se construyó la mansión de San Vicente, adquirido el 27 de octubre de 2006 por US$58.828 por la entonces esposa de Insaurralde y posteriormente vendido a DOIO.

Asimismo, analiza la adquisición de los lotes 242 y 243 del barrio cerrado Fincas de San Vicente Club de Chacras SA por un valor total de $806.000. Según la documentación examinada, parte del pago se realizó mediante un cheque por $350.000 y el saldo mediante 24 cheques de $19.000. La pericia indica que los $350.000 provinieron de un préstamo de los accionistas y señala que, respecto del resto de la operación, la capacidad económica de la actividad comercial analizada no permitía cubrir el total de la compra.

Otro de los apartados está dedicado a SASAXA, una empresa vinculada a Insaurralde. Allí se registran distintos aportes de capital, ventas de bienes y movimientos contables entre 2010 y 2018, así como egresos destinados a la adquisición de un inmueble, un vehículo y otros bienes, además de una distribución de utilidades en 2012.

La causa investiga a Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y también alcanza a Jesica Cirio. El expediente tomó impulso tras la difusión del viaje que el exintendente de Lomas de Zamora realizó junto a Sofía Clerici a Marbella en septiembre de 2023.

En las últimas semanas, además, la investigación incorporó una nueva línea vinculada con videos en los que aparecen fajos de dólares. Tras inspecciones oculares realizadas en el departamento de Cirio, en Las Cañitas, y en la propiedad de Fincas San Vicente, la Justicia detectó diferencias entre el vestidor inspeccionado y el que aparece en las imágenes difundidas. El expediente también incluye un estudio para determinar la autenticidad del material y establecer si presenta algún tipo de manipulación.