Dibu Martínez puso en duda su futuro en la Selección con un sentido posteo: “Queda ver si es momento de dar un paso al costado”

El arquero compartió un mensaje cargado de dolor tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026 y abrió una incógnita inesperada sobre su continuidad en la Albiceleste.

Hoy 14:28

Emiliano “Dibu” Martínez atraviesa uno de los momentos más duros de su carrera. Después de la derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026, el arquero publicó un mensaje en sus redes sociales en el que expresó su tristeza por el bicampeonato que no pudo ser y dejó abierta una duda inesperada sobre su futuro en el seleccionado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El marplatense soñaba con volver a ser decisivo en una final del mundo y hacer historia con la camiseta argentina. En el partido decisivo, hizo todo lo posible para sostener al equipo, con atajadas de enorme jerarquía, pero terminó sufriendo el gol de Ferran Torres en el complemento del alargue.

Ya en Buenos Aires, donde fue recibido por una multitud pese al frío y la lluvia, Dibu se tomó varias horas para procesar el golpe y luego compartió un mensaje desgarrador en su cuenta de Instagram.

“Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más”, escribió el arquero.

Lejos de enfocarse rápidamente en una revancha, Martínez sorprendió al poner en duda su continuidad en la Selección Argentina.

“La verdad, el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”, expresó.

La frase generó impacto por lo que representa Dibu dentro del ciclo de la Scaloneta. Desde su debut oficial, el 3 de junio de 2021 ante Chile, por las Eliminatorias Sudamericanas, el arquero se transformó en una pieza clave dentro y fuera de la cancha.

Para sus compañeros, incluido Lionel Messi, Martínez no solo es un arquero decisivo, sino también un líder, un motivador y uno de los grandes responsables del clima interno que marcó al grupo durante los últimos años.

En el cierre de su publicación, acompañada por varias imágenes de la final, desde el beso a la medalla de plata hasta su llanto tras la derrota, el arquero le pidió perdón a los hinchas por no haber podido conseguir la cuarta estrella.

“Lo siento mucho realmente. Intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”, escribió.

Durante el Mundial, Dibu volvió a tener actuaciones importantes. Después de recibir apenas un gol en la fase de grupos ante Jordania, esperaba su momento para crecer en los cruces decisivos.

En la final, acumuló 11 atajadas, una cifra récord para una definición mundialista y una muestra de su enorme rendimiento pese al resultado adverso. En total, terminó el torneo con 20 salvadas, entre los arqueros más destacados de la competencia.

Su futuro en clubes también aparece como tema de mercado. El actual arquero de Aston Villa es pretendido por Juventus de Italia, aunque ahora la gran incógnita pasa por saber qué decisión tomará con respecto a la Selección.

Dibu no fue el único que dejó una puerta abierta tras la caída ante España. Lionel Scaloni también se mostró conmovido en conferencia de prensa y reconoció que necesita pensar qué hará después de cumplir su contrato.

“Voy a hablar con el presidente, tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y después veo. La verdad que siento la necesidad de pensar, porque no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto”, expresó el entrenador.

Luego de otra final del mundo, Argentina quedó atravesada por el dolor de una derrota inesperada y por las dudas sobre el futuro de algunos de sus grandes referentes. Entre ellos, Dibu Martínez, uno de los símbolos más fuertes de una generación que marcó una era.