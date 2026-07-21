La UNSE pondrá su capacidad técnica al servicio del desarrollo de Fernández

La Universidad Nacional de Santiago del Estero y la Municipalidad de Fernández suscribieron un convenio marco de cooperación institucional destinado a promover acciones conjuntas de formación, investigación, asistencia técnica y desarrollo comunitario.

Hoy 16:07

El acuerdo fue rubricado por el rector de la UNSE, Marcelino Ledesma, y la intendente de Fernández, Yanina Iturre, quienes estuvieron acompañados por Rogel Luna y Lorena Aranda, integrantes de sus equipos de trabajo; oportunidad en que las autoridades coincidieron en la importancia de fortalecer el vínculo entre la universidad pública y los gobiernos locales para generar oportunidades y mejorar la calidad de vida de la comunidad.

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La iniciativa establece una agenda de trabajo conjunto orientada al desarrollo educativo, científico, cultural y tecnológico, además de impulsar proyectos vinculados al ambiente, la salud pública, los servicios públicos, el turismo y la capacitación de recursos humanos.

Uno de los puntos destacados del convenio es la posibilidad de que estudiantes y docentes de la UNSE realicen pasantías y prácticas profesionales en distintas áreas de la administración municipal, fortaleciendo su formación académica mediante experiencias concretas de trabajo.

Asimismo, la universidad pondrá a disposición del municipio sus capacidades de investigación, asesoramiento científico y asistencia técnica para el diseño de políticas públicas y proyectos de desarrollo local.

En paralelo, el acuerdo contempla programas de capacitación continua y perfeccionamiento destinados al personal municipal, con el objetivo de fortalecer la gestión pública y promover la actualización profesional de sus trabajadores.

Al servicio de la comunidad

Tras la firma, el rector Marcelino Ledesma destacó el valor estratégico de la articulación con los municipios del interior provincial.

"La universidad pública tiene el compromiso de poner su conocimiento, su capacidad técnica y sus recursos humanos al servicio de las comunidades. Este convenio nos permitirá profundizar el trabajo conjunto con Fernández y generar oportunidades de formación, investigación y desarrollo que beneficien directamente a sus vecinos", indicó al respecto.

Por su parte, la intendente Yanina Iturre valoró la posibilidad de trabajar de manera coordinada con la casa de altos estudios.

"Para Fernández es muy importante consolidar este vínculo con la UNSE. Estamos convencidos de que la educación, la capacitación y el conocimiento son herramientas fundamentales para seguir impulsando el crecimiento de nuestra ciudad y mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad", concluyó.