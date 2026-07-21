Marco Trungelliti aplastó a Cerúndolo y avanzó a segunda ronda en Kitzbühel

El santiagueño se impuso con autoridad en el duelo de argentinos por 6-2 y 6-1. Sebastián Báez también debutó con triunfo frente a Miomir Kecmanović.

Hoy 17:03

El santiagueño Marco Trungelliti tuvo un debut contundente en el ATP de Kitzbühel y avanzó a la segunda ronda tras vencer con autoridad al porteño Juan Manuel Cerúndolo por 6-2 y 6-1.

En el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito profesional, el actual número 95 del Ranking ATP aprovechó una actuación muy errática de su compatriota y resolvió el partido en sets corridos, casi sin complicaciones.

Cerúndolo llegaba al torneo después de alcanzar las semifinales en Gstaad, mientras que Trungelliti venía de volver al triunfo a nivel ATP en Umag, antes de caer frente a Alejandro Davidovich.

Desde el inicio, Trunge marcó diferencias. Quebró en el primer game y, aunque cedió su saque en el tercero, recuperó rápidamente el control del partido. Con mucha solidez y aprovechando los errores de Cerúndolo, consiguió dos rupturas más para quedarse con el primer parcial por 6-2.

La superioridad fue todavía más clara en el segundo set. Cerúndolo nunca logró encontrar regularidad y el santiagueño volvió a golpear con quiebres en el cuarto y sexto game, que le permitieron cerrar el partido por 6-1 y avanzar de ronda.

Báez también festejó en Kitzbühel

Otro argentino que tuvo un debut positivo fue Sebastián Báez, quien derrotó al serbio Miomir Kecmanović por 6-3, 3-6 y 6-4.

Con este triunfo, Báez logró cortar una racha de tres derrotas consecutivas ante el europeo, incluida la caída sufrida en Roland Garros 2025, cuando había estado dos sets arriba.

El argentino dominó el primer parcial con un alto porcentaje de primeros servicios y dos quiebres para imponerse por 6-3. Sin embargo, Kecmanović reaccionó en el segundo set, mejoró con la devolución y aprovechó algunas imprecisiones para igualar el partido con el mismo marcador.

En el tercer set, la paridad se mantuvo hasta el séptimo game, cuando Báez consiguió el quiebre decisivo. Luego sostuvo su servicio y, en su tercer match point, forzó el error de devolución del serbio con un buen saque para sellar la victoria.

Otros resultados del ATP de Kitzbühel

Jan-Lennard Struff venció a Aleksandr Shevchenko por 3-6, 7-6(5) y 6-4.

Quentin Halys derrotó a Laslo Djere por 7-6(4) y 6-4.

Kilian Feldbausch superó a Adolfo Vallejo por 7-6(2) y 6-1.

Alex Molčan venció a Sebastian Ofner por 6-4 y 6-4.

Daniel Altmaier derrotó a Raphael Collignon por 6-3 y 6-2.