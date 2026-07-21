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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 JUL 2026 | 18º
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¡Vuelve el fútbol de Primera!: así se jugará la primera fecha del Torneo Clausura

Tras la disputa del Mundial 2026, este jueves se pondrá en marcha el nuevo certamen de la Liga Profesional. Central Córdoba debuta como visitante ante Gimnasia de Mendoza.

Hoy 16:18

Después de la disputa del Mundial 2026, este jueves volverá la acción en el fútbol argentino con el inicio del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

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La primera fecha comenzará con tres partidos: Belgrano recibirá a Rosario Central, Sarmiento enfrentará a Argentinos Juniors y Defensa y Justicia se medirá con Aldosivi en el cruce interzonal.

El turno de Central Córdoba llegará el viernes, cuando visite a Gimnasia de Mendoza desde las 16.45, por la Zona A, con transmisión de TNT Sports.

El Ferroviario iniciará así su camino sin Lucas Pusineri y en la búsqueda de un nuevo DT. El equipo será dirigido este viernes de manera interina por Matías Villavicencio y Emiliano Romero.

Cronograma completo de la primera fecha

Jueves 23 de julio

19.30 - Belgrano vs. Rosario Central - Zona B - TNT Sports
19.30 - Sarmiento vs. Argentinos Juniors - Zona B - ESPN Premium
21.45 - Defensa y Justicia vs. Aldosivi - Interzonal - ESPN Premium

Viernes 24 de julio

16.45 - Gimnasia de Mendoza vs. Central Córdoba - Zona A - TNT Sports
19.00 - Racing vs. Gimnasia - Zona B - ESPN Premium
19.00 - Vélez vs. Instituto - Zona A - TNT Sports
21.15 - Huracán vs. Banfield - Zona B - ESPN Premium
21.15 - Platense vs. Unión - Zona A - TNT Sports

Sábado 25 de julio

14.45 - Estudiantes de Río Cuarto vs. Tigre - Zona B - TNT Sports
17.00 - Newell’s vs. Talleres - Zona A - ESPN Premium
19.15 - River vs. Barracas Central - Zona B - TNT Sports
21.30 - Lanús vs. San Lorenzo - Zona A - ESPN Premium

Domingo 26 de julio

15.00 - Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia de Mendoza - Zona B - ESPN Premium
17.15 - Estudiantes vs. Independiente - Zona A - TNT Sports
19.30 - Deportivo Riestra vs. Boca - Zona A - ESPN Premium

TEMAS Club Atlético Central Córdoba Liga Profesional de Fútbol
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