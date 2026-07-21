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Silva Neder: "necesitamos dirigentes que encarnen la cercanía con el otro y el respeto para lograr la unidad del pueblo"

Así lo expresó durante el acto en apoyo a la candidatura de de Enriko "Nini" Pepa en la ciudad de Sumampa.

Hoy 17:48

Durante una concurrida jornada de militancia y dirigencia celebrada en Sumampa, el Partido Justicialista de Santiago del Estero concretó un plenario de trabajo encabezado por su Secretario General, Dr. Carlos Silva Neder en apoyo a la candidatura de Enriko "Nini" Pepa como candidato a intendente de esta ciudad por el Frente Justicialista de Integración Municipal.

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Silva Neder, quien llevó el mensaje de unidad y confraternidad del presidente del PJ santiagueño, José Emilio Neder, destacó el respaldo al candidato "Nini" Pepa, a la dirigencia del sector y a la nómina de candidatos a concejales que encabeza José “Tilo” Albarracín.

Al hacer uso de la palabra, Silva Neder enfatizó los valores centrales que deben guiar la labor política y social en cada localidad: "Nini, tienes la alta responsabilidad de representar a nuestro peronismo histórico, ese que debe mantener siempre la cercanía con el otro. Y vos, sin duda, lo sabes hacer. Al estar al frente de una cooperativa tan importante como la del agua potable, conoces Sumampa y cada una de sus casas. La gente habla directamente contigo, sin intermediarios, para plantearte sus inconvenientes y solucionarlos. Estar al frente de una institución así demuestra tu enorme entrega y compromiso".

En esa línea, el dirigente provincial subrayó el respaldo popular: "La presencia de todos ustedes hoy demuestra que quieren un compromiso con el compañero Nini, porque él encarna la cercanía, el respeto, la autenticidad y la sinceridad que necesitamos en un gobernante, valores fundamentales para lograr definitivamente la unidad del pueblo".

El encuentro contó con una amplia participación de referentes provinciales y locales, entre ellos "Bochín" Sequeira (candidato a intendente de Los Telares por el Frente Justicialista de Integración Municipal), el subsecretario de la Producción, Ángel Iñiguez, y el secretario Legislativo de la Cámara de Diputados, Dr. Luis Herrera, además de militantes y vecinos de la zona.

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