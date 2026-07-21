Cómo manejar la falta de aportes para tu jubilación en Argentina

En Argentina, el sistema previsional requiere un mínimo de 30 años de aportes para acceder a la jubilación. Si te faltan aportes, existen varias alternativas que podrías considerar para asegurar tu futuro.

Hoy 18:03

En Argentina, el sistema de jubilaciones es un tema de gran relevancia para todos los trabajadores. La ley establece que se requieren al menos 30 años de aportes para acceder a una jubilación completa. Sin embargo, muchos ciudadanos se encuentran con vacíos en su historia laboral, lo que les impide cumplir con este requisito.

Si te faltan aportes, es importante que conozcas que existe la posibilidad de regularizar tu situación a través de diferentes vías. Una de las opciones es el pago de aportes voluntarios, los cuales te permitirán sumar años a tu trayectoria laboral y acercarte al mínimo requerido.

Los trabajadores autónomos, por ejemplo, pueden optar por inscribirse en el régimen de monotributo y realizar sus aportes a la seguridad social. Esta opción es especialmente útil para aquellos que han tenido períodos de inactividad laboral o han trabajado en la informalidad.

Además, el Gobierno argentino ofrece programas de regularización de deudas para aquellos que tienen aportes impagos. Estos planes permiten abonar las deudas de manera accesible y en cuotas, facilitando la posibilidad de acceder a una jubilación digna.

Es fundamental tener en cuenta que los aportes no son solo un requisito burocrático, sino que tienen un impacto directo en el monto de la jubilación que recibirás. Cuantos más años de aportes tengas, mayor será tu pensión, lo que puede marcar la diferencia en tu calidad de vida durante la jubilación.

Por otro lado, si ya has superado la edad jubilatoria y no cumples con los 30 años de aportes, puedes acceder a la jubilación por moratoria, que permite que se reconozcan los años no aportados, siempre que cumplas con ciertos requisitos establecidos por la ANSES.

Por último, es recomendable que consultes con un profesional en seguridad social o un contador que pueda asesorarte sobre las mejores alternativas según tu situación particular. Un adecuado análisis puede ayudarte a encontrar la solución más beneficiosa para tu futuro jubilatorio.