Gustavo Petro apuntó contra Colombia y Argentina: "Perdieron por codicia y falta de humildad"

El presidente saliente de Colombia aseguró que ambas selecciones fueron derrotadas en el Mundial 2026 por "codicia y falta de humildad" y sostuvo que España se consagró campeona porque sus jugadores "se ayudan entre sí".

Hoy 18:54

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a generar repercusiones al referirse al desempeño de la selección de su país en el Mundial 2026. Durante el discurso que presentó como el último de su mandato, en el marco de la conmemoración del 20 de Julio, el mandatario afirmó que tanto Colombia como Argentina perdieron el torneo por "codicia y falta de humildad", mientras que atribuyó el título de España al trabajo colectivo de sus futbolistas.

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Las declaraciones surgieron mientras realizaba un balance de su gestión y abordaba distintos temas vinculados a la educación pública. En ese contexto, recordó la final del Mundial disputada el sábado 19 de julio, en la que España derrotó a Argentina, y vinculó el resultado deportivo con cuestiones sociales, educativas y políticas.

"Argentina y Colombia perdieron por codicia y falta de humildad. Lo dije y me miraron feo. ¿Por qué ganó España? Porque se ayudan entre sí", expresó Petro durante su intervención.

El mandatario también volvió a cuestionar al presidente argentino, Javier Milei, al sostener que las decisiones adoptadas en materia de educación superior influyeron simbólicamente en el rendimiento deportivo de la selección argentina.

"En educación, el 97% de los estudiantes de la universidad pública estudian gratuitamente, como era en Argentina. Era, porque Milei acabó con eso; por eso Argentina perdió el Mundial del Fútbol y Colombia también por lo mismo", afirmó.

Durante el mismo discurso, Petro destacó que su administración amplió la cantidad de vacantes en las universidades públicas y aseguró que al finalizar el año se alcanzarán los 500 mil nuevos cupos para estudiantes.

No es la primera vez que el mandatario relaciona el fútbol con cuestiones políticas o filosóficas. Antes del inicio del Mundial 2026, durante la despedida oficial de la selección colombiana, había compartido un mensaje con los jugadores en el que los invitó a reflexionar sobre valores personales y colectivos.

En aquella oportunidad mostró un símbolo que suele llevar en una de sus manos y explicó que representa una antigua letra del alfabeto arameo vinculada a una frase atribuida a Jesús: "El último será el primero". Según indicó, esa idea fue la filosofía que marcó tanto su vida como su gobierno.

Las nuevas declaraciones del presidente volvieron a generar repercusiones, ya que establecieron una relación entre los resultados deportivos de Colombia y Argentina y factores como la educación, la humildad y el comportamiento colectivo.