Moody's mejoró la calificación de Argentina y elevó la perspectiva del país a positiva

La agencia internacional destacó la reducción del riesgo de incumplimiento, el superávit fiscal, la baja de la inflación y la mejora de la situación macroeconómica.

Hoy 19:24

La agencia Moody’s Ratings mejoró las calificaciones de emisor a largo plazo en moneda local y extranjera de Argentina a B3 desde Caa1, lo cual fue destacado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

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Además, la calificadora cambió la perspectiva a positiva desde estable.

La agencia señaló que el riesgo de incumplimiento de Argentina ha disminuido, ya que la estabilización macroeconómica ha superado la fase inicial de ajuste y avanza hacia una mejora más duradera en los fundamentos crediticios.

Destacó los superávits fiscales sostenidos, la inflación a la baja y la continua liberalización económica, y sostuvo que "fortalecen la credibilidad de la política y reducen la volatilidad macroeconómica".

La posición externa de Argentina ha mejorado, respaldada por un mayor desempeño exportador y un aumento de la inversión extranjera directa en los sectores de energía y minería, junto con un mejor acceso al financiamiento externo.

La perspectiva positiva refleja la visión de que el perfil crediticio de Argentina podría fortalecerse aún más a medida que las mejoras estructurales en las finanzas externas se combinen con la estabilización macroeconómica en curso, según analistas.

Si bien persisten riesgos políticos de cara a las elecciones generales de 2027, Moody’s señaló que el rango de resultados de política se ha reducido en comparación con ciclos anteriores, lo que aumenta la probabilidad de continuidad de las políticas.

El techo de calificación en moneda local de Argentina fue elevado a Ba3 desde B1, mientras que el techo en moneda extranjera fue elevado a B1 desde B2.

La recapitalización del banco central y la reducción de los pasivos intrasector público fortalecen la flexibilidad de la política, mientras que la caída de la inflación apoya una recuperación en los ingresos reales y la confianza.

Moody’s espera un crecimiento del PIB de alrededor de 3.4% en 2026 y de 3.5% en 2027.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, dijo que eon esta decisión, las tres grandes calificadoras (Moody's, S&P y Fitch) quedan alineadas en B- por primera vez en más de una década.

"Miles de mandatos institucionales que exigen dos o tres agencias, o que utilizan la calificación promedio, tienen desde hoy luz verde para invertir en Argentina", señaló.

Moody's también elevó el techo de calificación para Argentina (Ba3 en moneda local y B1 en moneda extranjera).

Daza dijo que "este es un detalle técnico muy importante. Permitirá que muchas empresas argentinas con mejor perfil crediticio puedan obtener calificaciones más altas, reduciendo su costo de financiamiento y ampliando su acceso a los mercados internacionales".

Y un último punto. Moody's no solo mejoró la calificación de Argentina. También cambió la perspectiva de Estable a Positiva.

"Eso significa que, si el programa económico continúa evolucionando como espera la agencia, considera más probable una nueva mejora de la calificación que una baja durante los próximos 12 a 18 meses. Esta vez es diferente!", destacó Daza.