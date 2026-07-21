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La intendente se reunió con directivos de la asociación civil Social Templanza

La Ing. Fuentes entregó un permiso de uso precario de un terreno a la asociación, destinado a la construcción de una sede para ser utilizada para el desarrollo de retiros espirituales y actividades de contención comunitaria.

Hoy 19:46
Asociación Social Templanza

También participaron de la ceremonia el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente; la secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Ing. Rosa Allalla, y miembros de la comisión directiva de la institución.

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Durante el encuentro, la jefa comunal destacó la importancia de acompañar el trabajo que llevan adelante las instituciones de la sociedad civil, promoviendo iniciativas que fortalecen los valores, la integración y el bienestar de la comunidad.

Por su parte, las autoridades de la entidad agradecieron el acompañamiento del municipio y señalaron que este proyecto representa un paso fundamental para consolidar su labor y ampliar las acciones que desarrollan en beneficio de los santiagueños.

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