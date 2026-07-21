Inauguraron la puesta en valor del paseo Vuelta de Obligado en el barrio Almirante Brown

La intendente Norma Fuentes, acompañada por vecinos del barrio, dejó habilitada las refacciones del paseo.

Hoy 19:49

La intendente, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente, dejaron oficialmente inauguradas las obras de puesta en valor del Paseo Vuelta de Obligado, en el barrio Almirante Brown, una intervención integral destinada a recuperar y modernizar este tradicional espacio público para las familias de la zona.

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Vecinos, funcionarios municipales y representantes de instituciones acompañaron la inauguración y recorrieron junto a las autoridades las renovadas instalaciones, distribuidas a lo largo de casi 600 metros sobre la calle Manuel Alcorta, entre Dr. José Ábalos y Domingo Palacios.

"Es muy importante continuar recuperando los espacios verdes y de recreación, con el objetivo de fortalecer la calidad de vida de la comunidad y promover ámbitos seguros y adecuados para el encuentro familiar y la práctica de actividades al aire libre", señaló la Ing. Fuentes.

La jefa comunal expresó: "Los espacios públicos sirven para construir comunidad, es decir, para fortalecer el encuentro y el diálogo entre los vecinos, que es lo que nos caracteriza a los santiagueños".

Por su parte, Benavente indicó que estas acciones "forman parte de un plan sostenido orientado a consolidar una infraestructura urbana moderna y accesible, que contribuya al bienestar de los vecinos y al progreso de cada barrio".

A su vez, en representación de la comunidad, la vecina Erika Ordóñez destacó la profunda transformación que ha experimentado el barrio y remarcó "el compromiso de cuidar los espacios públicos para que puedan ser disfrutados también por las generaciones futuras".

Las obras incluyeron la renovación de senderos peatonales, la incorporación de nuevo mobiliario urbano —como bancos, cestos y soportes para bicicletas—, la modernización del sistema de iluminación, trabajos de parquización y la incorporación de pórticos escultóricos en los extremos de cada tramo.

Asimismo, se instalaron 60 columnas con luminarias LED a ambos lados de la calzada donde se emplaza el paseo, lo que permitió alcanzar la reconversión más del 85% del alumbrado público de la ciudad a esta tecnología.