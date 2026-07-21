Creyó que estaba de novia con Kevin Costner y terminó perdiendo más de $3 millones en una estafa

La víctima, una jubilada de 70 años, fue contactada por un falso perfil del actor en TikTok. Le prometieron una nueva vida en Estados Unidos y la convencieron de realizar millonarias transferencias.

Hoy 20:46

Una jubilada de 70 años denunció haber sido víctima de una sofisticada estafa virtual luego de creer que mantenía una relación sentimental con el actor estadounidense Kevin Costner. La mujer transfirió más de $3,6 millones tras ser engañada por un falso perfil del artista, que incluso llegó a prometerle una nueva vida en California.

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El contacto comenzó en mayo a través de TikTok y posteriormente continuó mediante la aplicación de mensajería Zangi, una plataforma que permite a sus usuarios registrarse sin asociar un número de teléfono ni una dirección de correo electrónico. Durante las conversaciones, el supuesto actor le propuso formar parte de un exclusivo "Club Fan" y le aseguró que, para acceder a ese beneficio, debía realizar una serie de transferencias bancarias.

Según la investigación, el engaño fue aún más allá. El estafador intentó convencer a la mujer de vender su vivienda en General Madariaga y enviarle el dinero con la promesa de comprarle otra casa en Santa Marta, California. Aunque finalmente no concretó la venta del inmueble, sí transfirió un total de $3,6 millones para obtener el supuesto carnet de socia del club.

Las dudas comenzaron a surgir cuando la jubilada encontró en redes sociales publicaciones de otras personas que aseguraban haber sido engañadas por el mismo perfil de TikTok. Tras revisar los datos de la cuenta bancaria a la que había enviado el dinero, comprobó que pertenecía a una cuenta radicada en la Ciudad de Buenos Aires y que no tenía ninguna relación con el reconocido actor de Hollywood.

Con esa información decidió radicar la denuncia y la Justicia inició una investigación para identificar a los responsables de la maniobra. El fiscal Walter Mércuri, a cargo de la causa, confirmó que por el momento no hay personas identificadas, aunque los investigadores trabajan para determinar quién está detrás de la estafa y no descartan que existan más víctimas del mismo engaño.