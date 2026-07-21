Evangelina Anderson deslumbró en Marbella y Turquía con microbikini y lencería

La modelo y influencer compartió sus vacaciones con looks que combinan glamour, sensualidad y tendencia, generando una avalancha de likes y comentarios en sus redes.

Hoy 21:02

Evangelina Anderson disfruta de sus días entre Marbella y Turquía y, como es habitual, comparte con sus seguidores cada momento de sus viajes. Desde la intimidad de su habitación de hotel en Marbella, la modelo posó frente al espejo con una toalla blanca en la cabeza y una taza de café en la mano, luciendo un conjunto de lencería negro de encaje de la marca Intimissimi. El brasier con detalles transparentes y la bombacha de tiro alto realzaron su figura y su estilo relajado y sofisticado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los seguidores no tardaron en reaccionar: "El aura con el cafecito", "Hermosa mujer" y "Belleza argentina" fueron algunos de los elogios más destacados.

Más tarde, Anderson compartió imágenes de sus vacaciones en Turquía, mostrando un estilo audaz frente al mar. Caminando hacia la playa, lució una microbikini verde musgo con corpiño triangular clásico y bombacha colaless de tiro cavado, acompañada de una gran bolsa de playa beige y un pañuelo animal print en la cabeza, detalles que completaron un look chic y veraniego. Para protegerse del sol, eligió lentes ovalados y un sombrero de rafia beige, mientras posaba de manera sensual frente al paisaje paradisíaco.

El posteo se volvió viral rápidamente, con cientos de mensajes de admiración y elogios: “Qué mujer, Eva” y “La más hermosa de todas” destacaron entre los comentarios.