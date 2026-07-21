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SANTIAGO DEL ESTERO | 21 JUL 2026 | 13º
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Tigre goleó a Nacional bajo la lluvia y dio un gran paso en la Sudamericana

El Matador se impuso por 3-0 ante el Bolso en el Gran Parque Central de Montevideo, por la ida de los playoffs del torneo continental.

Hoy 21:33
Tigre festejo

Tigre tuvo una noche perfecta en Montevideo y goleó por 3-0 a Nacional, en el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

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Bajo la lluvia en el Gran Parque Central, el equipo de Diego Dabove golpeó desde el arranque y se quedó con un triunfo contundente que lo deja muy bien perfilado para la revancha.

El Matador se puso en ventaja al minuto de juego gracias al gol de Jalil Elías, que sorprendió al conjunto uruguayo y marcó el camino del partido.

Sobre el cierre de la primera etapa, Ignacio Russo aumentó la diferencia y le permitió a Tigre irse al descanso con una ventaja importante.

En el tramo final del encuentro, Elías Cabrera apareció para sellar el 3-0 definitivo y transformar la victoria en goleada.

El tanto despertó la bronca de los hinchas de Nacional, mientras que los fanáticos del elenco de Victoria disfrutaron el cierre del partido con gritos de “ole” tras cada pase de sus jugadores.

Con este resultado, Tigre consiguió una ventaja ideal en la serie y buscará la próxima semana asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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