César Scabuzzo, como candidato a intendente, apunta a cerrar la grieta bandeña y mejorar servicios públicos

El candidato del Partido Autonomista dialogó sobre los principales problemas de la ciudad y su propuesta de gestión en Libertad de Opinión.

Hoy 22:03

A pocos días de las elecciones municipales, Julio César Scabuzzo, candidato a intendente de La Banda por el Partido Autonomista, detalló su visión sobre la ciudad y su plan de gobierno durante una entrevista en Libertad de Opinión.

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Scabuzzo explicó que su decisión de postularse se basa en la experiencia y sensibilidad social adquirida durante su trayectoria en el área de la salud, lo que le permite identificar los problemas que atraviesan los vecinos de La Banda. "Conocemos la realidad de la ciudad y estamos en condiciones de interpretar cuáles son las principales necesidades del vecino bandeño”, aseguró.

Entre los desafíos que destacó, mencionó la sensación de desamparo de los vecinos, quienes enfrentan dificultades económicas y la falta de cobertura de servicios básicos. Señaló la importancia de garantizar el acceso a medicación, alimentación y comedores escolares, así como implementar acciones preventivas y de asistencia comunitaria para mejorar la calidad de vida de las familias.

En materia de infraestructura y transporte, Scabuzzo afirmó que su equipo ha analizado los servicios públicos y propone soluciones integrales para el transporte urbano, incluyendo la articulación entre el municipio y los prestadores privados, junto a la instalación de cámaras de seguridad en colectivos para proteger a choferes y pasajeros.

Durante su mensaje dirigido a los ciudadanos, el candidato enfatizó: "Querido vecino bandeño, me conoces por el trabajo, me conoces por las veces que nos hemos cruzado. Sabes que sé gestionar y no te voy a abandonar. La familia municipal está huérfana; nosotros vamos a adoptarla, reinsertarla y cuidar a los ciudadanos, recuperando el recurso humano que la ciudad necesita."

Scabuzzo concluyó destacando que su propuesta busca cerrar la grieta bandeña, optimizar la recolección de residuos, mejorar el estado de calles e iluminación y reactivar la actividad económica y comercial de la ciudad, asegurando que su plan de gestión será integral y sistemático para cubrir las necesidades de todos los barrios.