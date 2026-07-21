Luciano Rodríguez en LO: "Es el momento de cambiar la historia de La Banda"

El candidato a intendente por el espacio Somos Nosotros dialogó en exclusiva con Libertad de Opinión, donde presentó sus propuestas para La Banda y aseguró que buscará impulsar un cambio basado en el empleo, la inclusión y la identidad bandeña.

Hoy 23:20

En diálogo exclusivo con Libertad de Opinión, el candidato a intendente de La Banda por el espacio Somos Nosotros, Luciano Rodríguez, aseguró que su proyecto representa "un cambio verdadero, un cambio genuino" y sostuvo que su principal compromiso será recuperar el protagonismo de los vecinos y devolverle a la ciudad el crecimiento que, según afirmó, perdió en los últimos años.

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Rodríguez destacó que la campaña estuvo enfocada en recorrer los más de cien barrios de la ciudad y escuchar las inquietudes de los vecinos. En ese sentido, remarcó que conocer la realidad de cada sector es indispensable para gobernar. "Para estar como candidato en La Banda tenés que conocer los barrios, tenés que ser bandeño. El ADN bandeño es algo que no cualquiera puede tener", expresó.

Al referirse a sus propuestas, explicó que una de las primeras metas será resolver los problemas más urgentes vinculados con los servicios básicos. Entre ellos mencionó la recolección de residuos, la iluminación y la seguridad. Además, adelantó que trabajará para mejorar el transporte público, impulsar políticas para la niñez y la juventud, fortalecer la inclusión de las personas con discapacidad y generar nuevas oportunidades laborales a partir del diálogo con el sector empresario.

"Vamos a sentarnos a hablar con los empresarios desde el primer día para solucionar el problema del transporte y para atraer inversiones que generen trabajo para los bandeños", afirmó.

Durante la entrevista también cuestionó a quienes, según dijo, aparecen únicamente en épocas electorales y sostuvo que su espacio está integrado por vecinos, jóvenes y profesionales que desarrollan su vida en La Banda. "Todos tienen su actividad privada en la ciudad. Sabemos cómo hacerlo porque conocemos la realidad de cada barrio", señaló.

Uno de los conceptos que más reiteró fue la defensa de la identidad bandeña. En ese marco, fue categórico al afirmar: "No voy a permitir que quieran gobernar mi ciudad quienes no son bandeños. La Banda es para los bandeños, siempre".

En materia económica, Rodríguez sostuvo que el municipio debe generar condiciones para que el sector privado invierta en la ciudad y criticó la distribución de recursos que recibe el municipio. "Vamos a pelear por la coparticipación. No puede ser que la segunda ciudad más importante de la provincia siga recibiendo las migajas que recibe", manifestó.

Asimismo, lamentó la situación actual de la ciudad y consideró que quedó relegada durante los últimos años. "Me duele que digan que La Banda es el barrio pobre que tiene Santiago. La ciudad está estancada porque durante muchos años se olvidaron del vecino", expresó.

Sobre el cierre, el candidato pidió el acompañamiento de los bandeños en las urnas y aseguró que su objetivo es iniciar una etapa de transformación para la ciudad. "Es el momento de cambiar la historia, de construir una ciudad inclusiva, con progreso y con las puertas abiertas para todos los vecinos. Sabemos cómo hacerlo. Hagamos que pase", concluyó durante su paso por Libertad de Opinión.