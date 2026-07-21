Lorena Bazán en Libertad de Opinión: "Queremos una nueva ciudad para todos los bandeños"

La candidata a intendenta por el espacio Despierta La Banda dialogó en exclusiva con Libertad de Opinión, donde presentó sus principales propuestas para reorganizar el municipio, recuperar los servicios públicos e impulsar el empleo, la educación y la cultura.

Hoy 23:22

En diálogo exclusivo con Libertad de Opinión, la candidata a intendenta de La Banda por el espacio Despierta La Banda, Lorena Gladys Bazán, presentó las principales propuestas de su proyecto político y aseguró que su prioridad será reorganizar el municipio para recuperar los servicios y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

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Bazán, quien participa por primera vez en una elección y se desempeña como maestra jardinera, explicó que aceptó el desafío de representar al espacio liderado por el contador Héctor Chabay Ruiz con el objetivo de trabajar por una transformación de la ciudad. "Soy una mujer comprometida con La Banda y quiero cambiar la ciudad", expresó.

Entre sus principales ejes de gestión, sostuvo que será necesario reorganizar el municipio desde el punto de vista económico, financiero y administrativo para recuperar la prestación de los servicios públicos. En ese sentido, señaló que buscará poner nuevamente en funcionamiento la maquinaria municipal, mejorar el estado de las calles, avanzar con obras de pavimentación y ampliar la iluminación en los distintos barrios.

"Queremos administrar bien los fondos y los servicios para darle respuestas al vecino bandeño", afirmó durante la entrevista.

La candidata también presentó iniciativas vinculadas al desarrollo económico y cultural de la ciudad. Una de ellas consiste en crear sobre la avenida Besares un paseo denominado "Avenida de Cunas, Poetas y Cantores", pensado como un espacio cultural y comercial donde emprendedores y artistas locales puedan ofrecer sus productos y desarrollar sus actividades.

Además, remarcó la importancia de recuperar el Festival Nacional de La Salamanca, al considerar que se trata de uno de los eventos culturales más importantes del norte argentino y una herramienta para promover el turismo, dinamizar la economía local y generar nuevas fuentes de trabajo.

En materia de transporte, Bazán aseguró que será fundamental dialogar con los empresarios del sector para alcanzar acuerdos que permitan mejorar el servicio que reciben diariamente los vecinos de La Banda.

Por otra parte, destacó como uno de los proyectos centrales de su plataforma la creación de una Escuela Municipal de Artes y Oficios, destinada a brindar capacitación con salida laboral para jóvenes y adultos. Según explicó, la iniciativa apunta a ofrecer herramientas concretas que favorezcan la inserción en el mercado de trabajo y promuevan nuevas oportunidades para los bandeños.

Sobre el cierre de la entrevista, Bazán pidió el acompañamiento de los vecinos de cara a las elecciones del próximo 2 de agosto y aseguró que, junto a su equipo y al candidato a viceintendente Hernán Domínguez, trabajará para construir una ciudad con más oportunidades. "Queremos sacar a La Banda de la situación en la que está y construir una nueva ciudad. Vamos a poner todo de nosotros para que los bandeños tengan trabajo y una mejor calidad de vida", concluyó durante su paso por Libertad de Opinión.