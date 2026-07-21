José Omar Ruiz aseguró que La Banda necesita "orden y administración"

El candidato a intendente por Liber.ar dialogó en exclusiva con Libertad de Opinión, donde planteó sus propuestas para la ciudad y sostuvo que es necesario reorganizar el presupuesto para priorizar las necesidades de los vecinos.

Hoy 23:21

En diálogo exclusivo con Libertad de Opinión, el candidato a intendente de La Banda por el espacio Liber.ar, José Omar Ruiz, aseguró que uno de los principales desafíos de la ciudad será mejorar la administración de los recursos públicos y orientarlos hacia las necesidades más urgentes de los vecinos.

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Ruiz, quien se presenta por primera vez como candidato y es contador público y militar retirado, explicó que durante sus recorridas por distintos barrios detectó problemáticas que se repiten en toda la ciudad. Entre ellas mencionó la falta de limpieza, el deterioro de las calles y la escasa iluminación, aunque consideró que existen otras situaciones que requieren atención inmediata.

"Hemos visto hambre, familias en situación de abandono y comedores que hoy tienen dificultades para funcionar por falta de alimentos. La Banda necesita un cambio en la forma de administrar los recursos", expresó.

El candidato sostuvo que su propuesta de campaña se basa en el lema "orden y administración", al considerar que el municipio debe hacer un uso más eficiente del presupuesto. En ese sentido, cuestionó que una parte importante de los recursos se destine a actividades proselitistas y señaló que ese dinero debería orientarse a fortalecer la asistencia social, los comedores y los centros de salud.

Asimismo, indicó que, desde su experiencia profesional, observa desequilibrios en la distribución del presupuesto municipal. Como ejemplo, mencionó que áreas vinculadas a la educación cuentan con menores recursos que otros organismos administrativos y planteó la necesidad de revisar esas partidas para atender las prioridades de la ciudad.

En materia de transporte, Ruiz recordó que el presupuesto contempla un subsidio para el servicio durante 2026 y sostuvo que es necesario analizar la asignación de esos fondos para garantizar respuestas a los usuarios.

Finalmente, pidió el acompañamiento de los vecinos de cara a las próximas elecciones y aseguró que su espacio busca ofrecer una alternativa distinta. "No podemos pedir resultados diferentes si siempre hacemos lo mismo. El cambio comienza por administrar correctamente los recursos y destinarlos a lo que realmente necesitan los bandeños", concluyó durante su participación en Libertad de Opinión.