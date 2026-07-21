Pablo Mirolo prometió recuperar los servicios públicos y retomar obras en La Banda

El candidato a intendente por el Frente Renovador cuestionó la gestión municipal y presentó sus principales propuestas de cara a las elecciones del 2 de agosto.

Hoy 23:05

Las elecciones municipales del próximo 2 de agosto definirán quién conducirá los destinos de la ciudad de La Banda durante los próximos cuatro años. En ese marco, los distintos candidatos continúan presentando sus propuestas y diagnósticos sobre la realidad del municipio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En este contexto, el candidato a intendente por el Frente Renovador, Pablo Mirolo, participó del programa Libertad de Opinión, donde aseguró que la campaña le permitió recoger el malestar de los vecinos por la situación actual de la ciudad.

Pablo Mirolo en Libertad de Opinión

Mirolo afirmó que durante el último año recorrió distintos barrios de La Banda y sostuvo que percibe entre los vecinos "una sensación de abandono" debido a la falta de servicios básicos y a la ausencia de políticas municipales en áreas como salud, educación, desarrollo social y seguridad.

Al comparar la situación actual con su paso por la Intendencia, recordó distintas acciones impulsadas durante su gestión, entre ellas la campaña "La Banda Limpia", la incorporación de camiones compactadores para la recolección de residuos, la compra de maquinaria para el mantenimiento de calles y el sistema de seguridad Alerta Banda, además del boleto estudiantil gratuito.

En ese sentido, aseguró que una de sus prioridades será recuperar el funcionamiento de los servicios públicos.

"En los primeros cien días hay que restablecer los servicios básicos, hay que volver a poner la campaña La Banda Limpia, volver a limpiar la ciudad, volver a mejorar todo el tema de calles y que ningún punto de luz quede sin iluminación", afirmó.

Asimismo, señaló que, en paralelo, buscará retomar obras de infraestructura y programas que, según indicó, se ejecutaron durante su administración, como la repavimentación de avenidas, la construcción de establecimientos educativos y las políticas de seguridad urbana.

Otro de los ejes abordados durante la entrevista fue la situación económica del municipio y de los trabajadores comunales.

En ese aspecto, sostuvo que durante su gestión "el municipio no tuvo ningún sobresalto ni económico ni financiero", y recordó que, según expresó, los proveedores cobraban al día y que los salarios de los empleados municipales habían logrado equipararse con los del sector público provincial y de la Capital.

También cuestionó la situación actual de los trabajadores municipales y de los beneficiarios de los planes de higiene, al sostener que esa realidad repercute directamente en la economía local.

Consultado sobre la política cultural, Mirolo consideró que La Banda perdió protagonismo en los últimos años y lamentó los cambios registrados en torno al Festival Nacional de La Salamanca.

"Tenemos que volver a potenciar las grandes fiestas, como era la Salamanca, la Fiesta de La Banda y la Fiesta de la Abuela Carabajal", sostuvo, al tiempo que planteó la necesidad de recuperar políticas de acompañamiento para los artistas locales.

Finalmente, al dirigirse al electorado, afirmó que el próximo 2 de agosto los bandeños "no solamente vamos a elegir un intendente, sino una forma de gobernar y de vivir".

Además, aseguró que, si resulta electo, reclamará a la Provincia los recursos que, según manifestó, le corresponden a la ciudad.

"La Banda no necesita un delegado del gobierno provincial, sino necesita un gobernante que realmente defienda a los bandeños", concluyó.