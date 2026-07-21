Roger Nediani destacó las obras ejecutadas y presentó sus propuestas para buscar la reelección en La Banda

El actual intendente de La Banda hizo un balance de su gestión, repasó las principales obras realizadas y presentó los proyectos que impulsará en caso de ser reelegido el próximo 2 de agosto.

Hoy 23:05

A pocos días de las elecciones municipales del 2 de agosto, el actual intendente de La Banda, Roger Nediani, quien busca la reelección por el Frente Compromiso y Unidad (FCU), expuso en Libertad de Opinión los principales ejes de su gestión y los proyectos que pretende concretar en un nuevo período al frente del municipio.

En este contexto, el actual intendente y candidato a la reelección por el Frente Compromiso y Unidad (FCU), Roger Nediani, participó del programa Libertad de Opinión, donde realizó un balance de su administración y planteó los principales ejes de un eventual nuevo mandato.

Al referirse al proceso electoral, Nediani sostuvo que los comicios representan "un plebiscito" sobre su gestión al frente del municipio y destacó las obras ejecutadas durante los últimos cuatro años y ocho meses.

En ese sentido, enumeró la ejecución de más de 300 cuadras pavimentadas, más de 100 cuadras de cordón cuneta, más de 10.000 metros de desagües pluviales, más de 10.000 puntos lumínicos y 14 nuevos espacios verdes, además de la obra de iluminación del macrocentro de la ciudad.

Asimismo, afirmó que durante su gestión se avanzó en la mejora de los servicios públicos, especialmente en materia de recolección de residuos y limpieza urbana, aunque reconoció que "todavía falta mucho por hacer".

En ese marco, aseguró que, en caso de ser reelegido, buscará profundizar las obras de infraestructura, reorganizar la distribución del personal municipal y adquirir nuevos camiones recolectores y herramientas, teniendo en cuenta el crecimiento urbano registrado en los últimos años.

Respecto de las demandas de los vecinos, señaló que uno de los principales reclamos está vinculado con la pavimentación, los desagües y la iluminación, especialmente en los barrios del sector norte de la ciudad.

Como parte de sus propuestas, anunció que proyecta ejecutar 500 cuadras más de pavimento, avanzar con la pavimentación de la prolongación de calle España y del denominado Camino del Rivero, además de gestionar el financiamiento para construir una autovía de aproximadamente 18 kilómetros que conecte las rutas nacionales 34 y 9, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y descomprimir el tránsito pesado del centro bandeño.

Durante la entrevista también se refirió al crecimiento de los corredores comerciales de la ciudad y sostuvo que las obras de infraestructura impulsadas por el municipio favorecieron la expansión de la actividad económica.

En ese sentido, explicó que la planificación de nuevas avenidas y calles busca generar nuevos espacios para el desarrollo comercial, teniendo en cuenta el crecimiento de empresas e industrias en distintos sectores de La Banda.

Finalmente, al dirigirse a los vecinos, pidió el acompañamiento de los bandeños para continuar con el proyecto de gobierno que encabeza.

Entre las iniciativas previstas para un nuevo mandato, mencionó la construcción de un Centro de Convenciones en el playón de la avenida San Martín, destinado a actividades culturales, musicales, educativas y de capacitación.

Además, sostuvo que continuará recorriendo los barrios con el objetivo de impulsar nuevas obras de infraestructura, espacios recreativos y deportivos, al tiempo que remarcó el compromiso de su espacio con el empleo y el trabajo conjunto con el sector privado para generar oportunidades laborales para los jóvenes.