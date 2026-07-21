Boca le apuntó a un nueve del fútbol argentino que se burló de River en el Monumental

El delantero, de gran primer semestre en 2026, aparece como el principal objetivo del Xeneize para sumar una alternativa ofensiva.

Hoy 21:22

Boca busca un centrodelantero en el mercado de pases y el nombre que hoy aparece como prioridad es el de David Romero, futbolista de Tigre que tuvo un destacado primer semestre en 2026.

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Ante la lesión de Adam Bareiro y el bajo rendimiento de Milton Giménez, el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena pretende sumar una opción más para reforzar el centro del ataque.

En ese contexto, la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme se pondrá en contacto en las próximas horas con sus pares del Matador para comenzar formalmente la negociación.

Romero, de 23 años, surgió de las inferiores de Talleres, aunque nunca logró consolidarse en el club cordobés. A mediados de 2024 emigró a Unión La Calera, donde convirtió siete goles en once partidos.

Luego regresó a Córdoba y, a principios de 2025, apareció Tigre en su camino. Su llegada al club de Victoria tuvo un impacto rápido, aunque también estuvo marcada por algunos contratiempos físicos.

Pese a una lesión en el hombro y otra muscular, cerró 2025 con cinco goles en 21 partidos y actuaciones importantes, entre ellas un tanto ante Lanús en los octavos del Clausura, que sirvió para asegurar la clasificación a cuartos.

Además, en ese tramo comenzó a consolidar una sociedad ofensiva con Ignacio Russo, otro de los puntos altos del ataque de Tigre.

Luego de su buen rendimiento, la dirigencia del Matador avanzó por la compra definitiva, renegoció las condiciones iniciales y adquirió el 100% del pase, con un contrato por cinco temporadas. Talleres conservó una plusvalía ante una futura venta.

La apuesta le dio resultados a Tigre: Romero marcó 11 goles en 19 partidos durante el primer semestre de 2026, números que despertaron el interés de Boca y también de clubes del exterior.

La cifra que pediría Tigre

Pese a la buena relación entre Riquelme y la dirigencia de Tigre, sacar al delantero del Matador no será sencillo.

Según informó TyC Sports, el club de Victoria pedirá 8 millones de dólares por una parte del pase, ya que pretende conservar un porcentaje pensando en una futura venta.

Romero también fue sondeado por equipos de Italia y de Arabia, aunque en Tigre estarían dispuestos a negociar con Boca porque consideran que el futbolista podría tener mayor poder de reventa jugando en el club de La Ribera.

Una perlita que no pasó desapercibida para los hinchas xeneizes ocurrió en febrero de este año, cuando Romero anotó un gol y dio dos asistencias en la goleada de Tigre por 4-1 ante River en el Monumental. Al ser reemplazado, se rió de los hinchas millonarios que se retiraban antes del final y lanzó: “Se van, se van”.

Por otra parte, la ausencia del delantero en el partido ante Nacional, por los playoffs de la Copa Sudamericana, no estuvo vinculada con una posible transferencia, sino con un problema familiar que lo obligó a permanecer en Buenos Aires.

Aunque Boca cuenta en cantidad con Miguel Merentiel, Adam Bareiro y Milton Giménez, Arruabarrena considera necesario sumar un nuevo delantero. Los problemas físicos del paraguayo y el rendimiento irregular del ex-Banfield aceleraron la búsqueda de un refuerzo para el ataque.