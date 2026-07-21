Ángel Correa, a un paso de convertirse en nuevo refuerzo de River

El Millonario se acerca a un acuerdo con Tigres por el delantero argentino, en una operación que rondaría los 15 millones de dólares.

Hoy 21:27

La extensa negociación entre River, Tigres y Ángel Correa quedó encaminada hacia una resolución, después de semanas de tensión y posturas firmes entre las partes.

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El club mexicano se mantuvo firme en su postura y todo indica que logrará imponer el monto que pretendía desde el inicio: una cifra cercana a los 15 millones de dólares, equivalente al valor de la cláusula de rescisión del delantero.

En Núñez, la intención es avanzar por el atacante pedido por Eduardo Coudet, aunque todavía se definen cuestiones impositivas y detalles finales de la operación. La idea sería no activar jurídicamente la cláusula, pero sí cerrar el acuerdo por ese monto, con algunos objetivos incluidos.

Correa, de 31 años, fue uno de los primeros nombres apuntados por el Chacho en este mercado de pases. Sin embargo, la negociación se fue dilatando y generó un desgaste importante entre los clubes, el jugador y los hinchas.

El futbolista mantiene firme su deseo de salir de Tigres y no se presenta a los entrenamientos con el equipo mexicano, en una postura que busca forzar su partida.

La situación también provocó malestar entre los simpatizantes del club mexicano, especialmente luego de que desde la dirigencia responsabilizaran al argentino por el conflicto.

En medio de ese clima, la tensión escaló al punto de que la familia del delantero recibió amenazas. Su esposa, Sabrina Di Marzo, debió cerrar su cuenta de Instagram tras pedir que cesaran las hostilidades.

Mientras tanto, River se prepara para hacer un fuerte esfuerzo económico con el objetivo de quedarse con Correa, un refuerzo de jerarquía que podría transformarse en uno de los grandes golpes del mercado.