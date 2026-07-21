Herrera: interceptaron una camioneta y descubrieron que tenía pedido de captura vigente por robo

El conductor no tenía la documentación del vehículo y aseguró que lo había comprado "de palabra", sin saber que era buscado por la Justicia bonaerense.

Hoy 20:18

Una camioneta que registraba un pedido de captura por robo fue secuestrada durante un control vehicular realizado en la localidad de Herrera. El procedimiento se concretó luego de que los efectivos comprobaran que el rodado era requerido por la Justicia de la provincia de Buenos Aires desde julio de 2025.

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El hecho ocurrió en un operativo de prevención vial, donde los policías detuvieron la marcha de una Ford Ranger gris para un control de rutina. Al solicitarle la documentación, el conductor manifestó que no la llevaba consigo, por lo que los uniformados verificaron los datos del vehículo en los sistemas informáticos policiales, constatando que pesaba sobre la camioneta un pedido de secuestro activo por robo.

Al ser informado sobre la situación, el conductor aseguró que había adquirido el rodado tiempo atrás mediante un acuerdo "de palabra" y sostuvo que desconocía por completo que se trataba de un vehículo con un requerimiento judicial vigente. Por disposición de la Justicia, la camioneta fue secuestrada de manera preventiva y el hombre quedó correctamente identificado mientras se avanza con la investigación.

En el procedimiento intervino personal de la Comisaría Comunitaria N° 19 de Herrera, que realizó las actuaciones de rigor por disposición de la autoridad judicial. La investigación continuará para establecer cómo el vehículo llegó hasta Santiago del Estero y determinar la responsabilidad de los involucrados.