El Gobierno respaldó a la Selección y aseguró que nunca cuestionó la bandera de Malvinas

El vocero presidencial, Adrián Ravier, negó que existieran cuestionamientos al plantel por exhibir la bandera tras el triunfo ante Inglaterra y afirmó que el gesto ayudó a visibilizar el reclamo argentino por las Islas Malvinas.

Hoy 19:39

El Gobierno nacional salió a respaldar públicamente a la Selección argentina luego de la derrota ante España en la final del Mundial 2026 y negó que existiera algún cuestionamiento hacia los jugadores por la exhibición de la bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" tras la victoria frente a Inglaterra en las semifinales.

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Las declaraciones fueron realizadas por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante una conferencia de prensa, en la que rechazó las versiones que circularon en los últimos días sobre un supuesto malestar del Ejecutivo con el plantel.

"El Gobierno apoya todo tipo de expresión de los argentinos en declarar que las Malvinas son argentinas. Es falso cualquier cuestionamiento del Gobierno a los jugadores", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la exhibición de la bandera contribuyó a darle mayor visibilidad internacional al reclamo argentino por la soberanía de las islas.

"Valoro la visibilización que obtuvo el tema Malvinas en el entorno del Mundial. Si ustedes ven ahora las búsquedas del tema Malvinas, se ha incrementado muchísimo. Creo que una parte del mundo que desconocía el tema hoy se enteró de que este reclamo existe. Los argentinos pudimos volver a poner el tema sobre la mesa", expresó.

Ravier también destacó la campaña realizada por el equipo dirigido por Lionel Scaloni y remarcó que el resultado de la final no modifica la valoración del Gobierno sobre el plantel.

"El Gobierno de ninguna manera cuestiona a los jugadores. Nos hicieron muy felices y pudimos festejar en todas las instancias. Ponernos en una final es algo histórico", sostuvo.

Las declaraciones del vocero se suman a las expresiones del presidente Javier Milei, quien tras la final destacó que la Selección alcanzó tres finales en los últimos cuatro Mundiales y aseguró que "nadie les puede recriminar nada" porque "dejaron todo" en la cancha.

Durante la misma conferencia, Ravier también respondió a la controversia generada por una publicación realizada días atrás en su cuenta de X, que fue interpretada por algunos sectores como una descalificación hacia la Argentina.

"Niego contundentemente haber dicho que la Argentina era un país bananero. Yo nunca dije eso. Es una interpretación de muy mala fe de algunos periodistas y titulares en los diarios, que incluso me ponen entre comillas una frase que yo nunca dije", manifestó.

Según explicó, su publicación planteaba una hipótesis vinculada con la política exterior y el reclamo argentino por las Islas Malvinas.

"Lo que dije era un condicional de que si Argentina era un país bananero no íbamos a poder pelear por las Malvinas o conseguir las Malvinas como todos queremos", argumentó.

Para cerrar, el vocero aseguró que "este Gobierno respeta la libertad de prensa" y afirmó que el presidente Javier Milei mantiene una postura crítica hacia parte del periodismo por las "operaciones mediáticas" que, según consideró, recibe el oficialismo.