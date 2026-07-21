Regreso confirmado: Leo Sequeira volverá a vestir la camiseta de Central Córdoba

El delantero se convirtió en nuevo refuerzo ferroviario de cara al Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Hoy 19:33

Leonardo Sequeira se convirtió en refuerzo de Central Córdoba para afrontar el segundo semestre de la temporada 2026 de la Liga Profesional de Fútbol de la AFA.

El delantero bandeño, de 31 años, llega a préstamo desde Huracán y firmó un contrato que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026, con prioridad de extensión para 2027.

Este será el tercer ciclo de Sequeira en el Ferroviario, club en el que dio sus primeros pasos como futbolista profesional.

El atacante llegó a Central Córdoba siendo juvenil en 2013 y tuvo su debut profesional con la camiseta del conjunto santiagueño. En 2014 fue una pieza importante en el ascenso desde el Torneo Federal A a la B Nacional, etapa en la que permaneció en el club hasta 2017.

Luego, Sequeira regresó para un segundo ciclo en 2021, ya con Central Córdoba compitiendo en la Primera División del fútbol argentino.

Ahora, el delantero vuelve al club para iniciar una nueva etapa y aportar experiencia en el ataque del equipo santiagueño, que se prepara para afrontar el Torneo Clausura.

El debut de Central Córdoba será el próximo viernes, cuando visite a Gimnasia de Mendoza desde las 16.45, en el inicio de una nueva competencia para el conjunto ferroviario.