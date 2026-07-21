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Scaloni en su Pujato natal: “Hasta diciembre voy a estar, no hagamos ruido”

El entrenador del seleccionado argentino volvió a hablar tras su llegada al país sin dar precisiones sobre su futuro.

Hoy 15:56

Lionel Scaloni regresó a Pujato después de la final del Mundial 2026 y fue recibido por un grupo de vecinos que lo esperó con un mensaje cargado de afecto: “Leo no se va”.

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El entrenador de la Selección Argentina bajó de su auto para agradecer el cariño de la gente y se mostró visiblemente emocionado tras la derrota ante España en la definición de la Copa del Mundo.

No hemos podido vencer. Somos conscientes, se juega para la alegría de nuestra gente y por eso duele. Seguiremos dando batalla”, expresó Scaloni entre lágrimas.

El técnico reconoció que atraviesa días difíciles después del golpe sufrido en la final y destacó el esfuerzo realizado por el plantel durante todo el certamen.

Estos días son dolorosos y complicados. Estamos satisfechos de haber dado todo. A veces se puede ganar y otras, no. Hay que reconocer que España jugó mejor. Eso nos hace mejores”, afirmó.

Scaloni también remarcó la identidad competitiva que sostuvo la Selección durante todo su ciclo y valoró la manera en la que el equipo volvió a luchar hasta el final.

La sensación es siempre la misma, que se lucha hasta el final cuando las cosas no salen. Como argentinos tenemos que saber que el rival juega y puede ser superior, pero que así y todo le pusimos las cosas difíciles”, manifestó.

El entrenador también habló del impacto que este grupo genera en los más chicos y dejó una reflexión sobre la derrota y el aprendizaje.

No se ganó la copa, pero se consiguió la unión de todos”, señaló. Y agregó: “Siempre pongo el ejemplo de mi hijo de 10 años, que pierde un partido y se enoja, y un rato después se le pasa”.

Más temprano, a la salida del predio de AFA en Ezeiza, Scaloni había sido consultado por las teorías y especulaciones que surgieron alrededor de la final.

No puedo creer lo que me está preguntando. Nos estamos yendo por otro lado, chicos”, respondió con sorpresa.

Por último, el técnico volvió a referirse a su continuidad al frente de la Selección Argentina. Si bien reconoció que son cuestiones que se replantean tras un golpe tan fuerte, aclaró que lo más importante es la unión que generó el equipo.

Son cosas normales que uno se replantea, pero lo más importante es la unión que se generó. Eso va más allá de si estoy yo o no. Hasta diciembre estamos acá”, cerró Scaloni.

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