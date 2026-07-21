Accidente de tránsito en Monterrico deja un hombre herido

Un accidente de tránsito en Monterrico dejó a un hombre herido, tras un choque entre una camioneta y una motocicleta, con el conductor de la Hilux dando positivo en alcoholemia.
Un accidente de tránsito registrado en Monterrico dejó como saldo a un hombre herido, tras una colisión entre una camioneta Toyota Hilux y una motocicleta Zanella de 150 cc, ocurrida el domingo por la noche en la Ruta Provincial N° 45.
El incidente tuvo lugar aproximadamente a las 20:20 horas, cuando ambos vehículos, conducidos por hombres adultos, colisionaron por razones que aún están bajo investigación por las autoridades competentes.
Después del impacto, tanto la policía como el Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) se presentaron en la escena para brindar asistencia a los involucrados en el siniestro.
El motociclista fue inicialmente trasladado a un centro de salud local para recibir atención médica, y posteriormente, debido a la gravedad de sus lesiones, fue derivado al Hospital Pablo Soria, donde se le otorgó el alta médica horas más tarde.
El conductor de la camioneta fue sometido a un test de alcoholemia por parte de personal de Seguridad Vial, arrojando un resultado positivo de 1,38 gramos por litro de sangre, cifra que excede el límite permitido por la legislación vigente.
La causa del accidente ha sido caratulada como un siniestro vial y se encuentra bajo la investigación de la Unidad Regional 6, con sede en la Comisaría de la Seccional 29°.