¿Secretos de vestuario?: qué pasó en las arengas de Messi y Dibu Martínez en la final del Mundial

Luego de la derrota ante España, salieron a la luz momentos íntimos de la Selección Argentina: la arenga previa de Messi, el mensaje de Dibu en el entretiempo y el gesto del capitán con el grupo tras el partido.

Hoy 14:44

La derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026 dejó dolor, tristeza y también muchas imágenes que rápidamente comenzaron a generar interpretaciones. En medio de las teorías que circularon en redes sociales, se conocieron detalles de la intimidad del vestuario albiceleste antes, durante y después del partido.

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El clima previo a la final en Nueva Jersey estuvo atravesado por la emoción y la tensión lógica de un encuentro decisivo. Antes de salir al campo de juego, Lionel Messi reunió al plantel en una arenga íntima, lejos de las cámaras principales, en la que agradeció a sus compañeros por el camino recorrido y destacó el esfuerzo que los había llevado nuevamente a una final del mundo.

Según publicó el diario Olé, fue un momento “tremendamente emotivo”, con todos los jugadores en ronda y el capitán hablando desde el corazón. Allí no hubo referencias tácticas ni futbolísticas, sino palabras dirigidas a la fibra íntima del grupo.

Minutos después, cuando se abrieron las puertas del vestuario y los futbolistas comenzaron a salir hacia el campo de juego, Messi volvió a tomar la palabra. Esta vez, con un mensaje enfocado en aislar al plantel de todo lo que se había hablado durante la previa.

“Vamos, muchachos, eh. Tranquilidad, gente, tranquilidad. Lo principal: estemos tranquilos, muchachos. Estemos tranquilos, tranquilidad. Pensemos en jugar, nomás. Olvidémonos de todo. Olvidémonos de todo. Juguemos, pensemos en jugar, en jugar”, expresó el capitán.

Las palabras de Messi apuntaban a que el equipo se concentrara únicamente en el partido, en una semana marcada por declaraciones cruzadas, polémicas y versiones que rodearon a la final.

La arenga de Dibu en el entretiempo

Otro de los momentos que generó repercusión fue el mensaje de Emiliano “Dibu” Martínez durante el entretiempo. El arquero buscó levantar al grupo y empujar al equipo hacia adelante, luego de un primer tiempo exigente ante España.

“Dale, con el corazón muchachos. Con el corazón de jugarlo, yendo para adelante, no hacia atrás. Hacia adelante, tenemos más ganas que ellos. Hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, para atrás juegan los cagones. Tres pases y encontramos a Leo. Vamos a hacerlo nosotros desde atrás, también. Vamos, más que nunca. Más vivos que nunca estamos”, arengó el arquero.

Messi también reforzó ese mensaje antes de regresar al campo de juego.

“Vamos muchachos, personalidad, gente, personalidad. La tuvimos siempre, ¿no la vamos a tener ahora? ¡Dale! Personalidad para jugar, vamo' a jugarla, vamos a jugarla”, lanzó el capitán.

El gesto de Messi tras la premiación

Después del pitazo final y de la premiación, otra imagen llamó la atención: varios futbolistas argentinos quedaron de espaldas al festejo español mientras España levantaba la Copa del Mundo.

Según la reconstrucción, la escena se dio de manera natural. Tras recibir la medalla de plata, Messi encabezó el saludo hacia la tribuna argentina ubicada detrás de uno de los arcos del MetLife Stadium. El capitán se detuvo, con lágrimas en los ojos y la medalla colgada, para contemplar el aliento de los hinchas.

Detrás de él se fueron ubicando sus compañeros, que también aplaudieron a la gente en medio del dolor por la derrota. Muchos estaban exhaustos, otros lesionados o acalambrados, y varios no podían contener las lágrimas tras una final que se escapó en el alargue.

Más allá de esa imagen, tanto Scaloni como Messi felicitaron públicamente a España por el campeonato. Incluso después de los cruces que se dieron en el campo, futbolistas argentinos se acercaron a saludar a los jugadores españoles.

La charla final en el vestuario

El vestuario argentino después de la final fue puro silencio y dolor. Hubo rostros desencajados, lágrimas y miradas al piso. En ese contexto, Messi volvió a reunir al grupo cuando todos ya estaban cambiados.

Con jugadores, cuerpo técnico y colaboradores presentes, el capitán volvió a hablar brevemente y emocionó otra vez a sus compañeros.

“Solo quiero agradecerles por todo, por estos 50 días y por el esfuerzo. Orgulloso de este grupo”, les dijo.

Luego, los futbolistas abandonaron el estadio sin hacer declaraciones, visiblemente golpeados por la derrota. Como parte de las obligaciones con la prensa, fue Lionel Scaloni quien enfrentó los micrófonos y respondió ante los periodistas, mientras los jugadores se dirigían al micro.

La imagen de dolor también se repitió más tarde en el hotel de la delegación. De madrugada, antes de partir rumbo al aeropuerto de Nueva York, el cuerpo técnico y los jugadores se retiraron en silencio, con la angustia todavía reflejada en sus rostros.

Scaloni y las teorías conspirativas

En medio de las versiones que circularon en redes sociales tras la derrota, Scaloni fue consultado por posibles presiones o teorías alrededor de la final. El entrenador respondió con sorpresa y aseguró no tener conocimiento de esas situaciones.

“No sé, no veo redes, no tengo... ¿Presiones? No, no tengo idea. No sé de qué me hablás”, contestó.

También fue consultado por una supuesta repercusión vinculada con la bandera de Malvinas mostrada después del triunfo ante Inglaterra.

“No tengo conocimiento, no sé si en un futuro... no sé, no nos dijeron nada. Me preguntás cosas que no sé... la vi como ustedes”, afirmó.

Argentina perdió una final y el golpe fue profundo. Pero puertas adentro, el mensaje fue de orgullo, agradecimiento y unión. Sin fantasmas, sin excusas y con el dolor lógico de un equipo que volvió a dejar todo hasta el último minuto.