Sangriento desenlace en Córdoba: mató a la pareja de su madre en plena discusión

El crimen ocurrió en una vivienda de Villa del Rosario. El joven fue detenido tras el ataque y la Justicia investiga las circunstancias del hecho.

Hoy 12:14

Brígido Duarte Giménez, de 31 años y nacionalidad paraguaya, murió luego de recibir una puñalada en el abdomen durante una discusión familiar en la ciudad de Villa del Rosario, en Córdoba. El crimen ocurrió la noche del lunes, en la casa que compartía con su pareja y el hijo de la mujer.

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De acuerdo con fuentes policiales, todo comenzó con una pelea de pareja que fue escuchada por una vecina, quien alertó a la Policía local tras escuchar gritos.

Minutos después, los efectivos llegaron al lugar y encontraron a la víctima gravemente herida. Un servicio de emergencias confirmó poco después su fallecimiento.

De acuerdo a lo que informó El Doce, en la casa convivían Duarte Giménez, su pareja, de 51 años, y Manuel Lozano, de 24, hijo de la mujer.

Horas más tarde, la Policía detuvo a Lozano como principal sospechoso del crimen. De acuerdo a lo que trascendió, el joven declaró que atacó a Duarte Giménez con un arma blanca para proteger a su madre y a sí mismo.

Las autoridades judiciales investigan ahora las circunstancias exactas en las que se produjo el homicidio. El objetivo es reconstruir la secuencia completa de la pelea y definir la situación procesal del detenido.