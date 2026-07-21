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"La Cena de los Tontos" llega a Santiago del Estero con un elenco de primer nivel

La comedia más exitosa del año, protagonizada por Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández, se presentará el 4 de octubre en el Teatro 25 de Mayo. Las entradas ya están disponibles.

Hoy 12:08
La cena de los tontos

Después de convertirse en uno de los mayores éxitos teatrales del país, "La Cena de los Tontos" llega a Santiago del Estero para ofrecer una noche llena de humor y grandes actuaciones. La función será el domingo 4 de octubre, a las 19, en el Teatro 25 de Mayo.

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Dirigida por Marcos Carnevale y protagonizada por Martín Bossi, Gustavo Bermúdez, Laurita Fernández y un destacado elenco, la obra ya fue vista por más de 200.000 espectadores desde su estreno en 2025 y continúa recorriendo los principales escenarios de la Argentina.

La comedia viene de liderar la temporada teatral en Mar del Plata, donde obtuvo los premios Estrella de Mar a Mejor Comedia, además de las distinciones a Mejor Actor de Comedia para Martín Bossi y Mejor Actriz de Comedia para Laurita Fernández. La producción está a cargo de Adrián Suar, Guillermo Francella, Pablo Kompel, Federico Hoppe, Ezequiel Corbo, Luis Penna y Diego Djeredjian.

Escrita por el reconocido dramaturgo francés Francis Veber, la historia gira en torno a un grupo de amigos que organiza una peculiar cena en la que cada uno debe llevar como invitado a una persona de la que pretende burlarse por considerarla "tonta". Sin embargo, los planes cambian por completo cuando uno de esos invitados, con su inocencia y espontaneidad, desencadena una sucesión de situaciones tan inesperadas como desopilantes.

Con un ritmo vertiginoso, diálogos ingeniosos y un elenco de primer nivel, "La Cena de los Tontos" se consolidó como una de las comedias más exitosas de los últimos tiempos y promete conquistar también al público santiagueño.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Norteticket y en la boletería del Teatro 25 de Mayo.

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