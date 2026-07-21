Termas de Río Hondo espera lluvias y temperaturas moderadas hoy Martes 21 de julio de 2026

Hoy, los termenses se enfrentarán a un clima inestable con lluvias irregulares y temperaturas frescas. Los próximos días se anticipan similares, con mínimas y máximas variables.

Hoy 08:01

Los termenses amanecen este Martes 21 de julio de 2026 con lluvias irregulares en las cercanías, lo que ha generado un ambiente fresco en la ciudad. La temperatura actual se sitúa en 13.6 °C, pero la sensación térmica es notablemente más baja, alcanzando solo 8 °C.

Durante el día, se espera que las condiciones climáticas mejoren ligeramente, con un pronóstico de cielo parcialmente nublado. La temperatura máxima podría llegar a 15.7 °C, aunque las mínimas se mantendrán alrededor de 12 °C.

El viento sopla desde el sureste a 11.2 km/h, lo que contribuye a que la sensación térmica se mantenga por debajo de los 10 grados. Este clima fresco es característico para esta época del año en la región.

Para el miércoles 22, se anticipa que la temperatura mínima descenderá hasta 9.2 °C, con una máxima de 14 °C. A pesar de las temperaturas más bajas, se prevé que el cielo siga parcialmente nublado.

Finalmente, el pronóstico para el jueves 23 sugiere un leve ascenso, con mínimas de 10.9 °C y máximas que podrían alcanzar los 18 °C. Los termenses deben estar preparados para un clima variable y seguir atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.