Sharon Stone habló sobre su decisión de dejar la marihuana: “Estuve bastante enferma durante un mes”

La actriz explicó el camino que la llevó a adoptar un nuevo estilo de vida.

Hoy 07:53

En el año 2001, Sharon Stone sufrió un accidente cerebrovascular que la mantuvo internada durante un largo período y con pronóstico reservado. Con el paso del tiempo logró recuperarse y, aunque no pudo sostener de manera continua su carrera como actriz —pese a su reciente regreso en la última temporada de Euphoria—, encontró nuevas formas de seguir adelante y reorientar su bienestar personal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: Sharon Stone reveló quién es el actor de Hollywood que mejor besa: "Casi me deja inconsciente"

En una entrevista publicada por Variety, la actriz reveló su decisión de llevar una vida libre de drogas. En ese sentido, explicó: “Decidí dejar de fumar marihuana. Creo que le ponen tantas cosas que cuando la dejé me empecé a sentir mal. Ya no es algo natural, no es lo mismo que fumábamos de chicos. Por eso estuve bastante enferma durante un mes”.

Te recomendamos: Sharon Stone se burla del reboot "anti-woke" de Bajos Instintos

A raíz de ese cuadro y con la intención de desintoxicarse, Stone contó que consultó a un especialista: “Fui a ver a mi neurólogo, quien me dijo que tenía pacientes muriendo en las guardias producto de la marihuana”. A partir de esa experiencia, decidió abandonar definitivamente el consumo.

La muerte de su abusador

En junio de este año, la actriz volvió a referirse a uno de los episodios más dolorosos de su vida. En una charla con el periodista Anderson Cooper para el podcast All There Is, recordó el abuso sufrido durante su infancia por parte de su abuelo materno y confesó que su primer contacto con la muerte estuvo marcado por una sensación inesperada: alivio.

Sharon Stone

A sus 68 años, Stone retomó un tema que ya había abordado en sus memorias, The Beauty of Living Twice (2021), donde relató el abuso sexual que, según contó, padecieron tanto ella como su hermana Kelly. “No era un abuelo, era alguien a quien intentábamos evitar a toda costa”, expresó.

La actriz recordó que tenía 14 años cuando murió su abuelo. Lejos de la contención habitual en un funeral, aseguró que no hubo acompañamiento ni apoyo en ese momento. Incluso relató una escena que la marcó profundamente: ante la insistencia de su hermana, se acercó al ataúd para comprobar que estaba muerto.

“Le toqué el hombro, no se movió, y dije: ‘Sí’. Creo que también dije: ‘Se acabó’”, recordó. Más allá de la crudeza del momento, Stone explicó que lo que sintió fue una sensación difícil de describir, pero profundamente liberadora. “Siempre voy a recordar ese vacío… un vacío agradable. Se terminó”, concluyó.