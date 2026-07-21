Trump impone aranceles del 50% a productos canadienses y escala la tensión comercial

La medida busca, según la Casa Blanca, compensar desventajas para las exportaciones estadounidenses y responder a políticas consideradas discriminatorias por parte de Canadá.

Hoy 07:55

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de aranceles adicionales del 50% a determinados productos provenientes de Canadá, en una decisión que profundiza la tensión comercial entre ambos países.

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La medida fue oficializada a través de una hoja informativa publicada por la Casa Blanca, donde se detalla que el mandatario firmó tres proclamaciones con el objetivo de contrarrestar lo que considera un trato discriminatorio hacia los productos estadounidenses.

Según el gobierno norteamericano, los nuevos aranceles buscan equilibrar las condiciones comerciales y favorecer exportaciones clave de Estados Unidos, como automóviles, bebidas alcohólicas y productos lácteos.

Excepciones y alcance de la medida

El documento aclara que la suba arancelaria no se aplicará a ciertos sectores estratégicos, entre ellos la energía y la potasa, ni a productos que ya se encuentran alcanzados por otros gravámenes. En este último grupo figuran acero, aluminio, cobre, vehículos, madera, productos farmacéuticos, pescado y minerales críticos.

Desde Washington argumentan que la decisión se apoya en una caída significativa de las exportaciones hacia Canadá. Entre abril de 2025 y marzo de 2026, las importaciones canadienses de vehículos estadounidenses descendieron un 22%, lo que representa unos 5.600 millones de dólares menos en comparación con el período anterior.

A su vez, el informe destaca una fuerte contracción en el sector de bebidas alcohólicas, con una baja del 81% en las importaciones durante el mismo lapso.

Desde la administración Trump sostienen que su política arancelaria ya permitió concretar 18 acuerdos comerciales destinados a abrir nuevos mercados y restablecer condiciones de reciprocidad. No obstante, cuestionan que Canadá haya optado por mantener restricciones, en lugar de avanzar en la eliminación de barreras comerciales.