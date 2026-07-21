El tiempo en Santiago del Estero para este martes 21 de julio de 2026: el cielo estará mayormente nublado y podrían registrarse lloviznas

La jornada comenzará con un marcado descenso de la temperatura y cielo nublado. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa probabilidad de lloviznas durante la tarde y una mejora hacia la noche.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este martes 21 de julio se presentará con condiciones inestables en Santiago del Estero, donde se espera una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 18°C.
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Durante la madrugada y la mañana el cielo permanecerá nublado y mayormente nublado, mientras que por la tarde aumenta la probabilidad de lloviznas, con un porcentaje de precipitación de entre 10% y 40%. Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar, aunque el cielo continuará mayormente nublado.
En cuanto al viento, soplará del sector sur durante la mañana con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Por la tarde rotará al este, con intensidades de entre 7 y 12 km/h, y por la noche volverá a presentarse del sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.
Para los próximos días, el organismo nacional prevé un leve ascenso de la temperatura, con máximas que oscilarán entre los 21°C y 26°C, aunque persistirá la nubosidad en gran parte de la semana.