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El tiempo en Santiago del Estero para este martes 21 de julio de 2026: el cielo estará mayormente nublado y podrían registrarse lloviznas

La jornada comenzará con un marcado descenso de la temperatura y cielo nublado. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa probabilidad de lloviznas durante la tarde y una mejora hacia la noche.

Hoy 01:31

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este martes 21 de julio se presentará con condiciones inestables en Santiago del Estero, donde se espera una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 18°C.

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Durante la madrugada y la mañana el cielo permanecerá nublado y mayormente nublado, mientras que por la tarde aumenta la probabilidad de lloviznas, con un porcentaje de precipitación de entre 10% y 40%. Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar, aunque el cielo continuará mayormente nublado.

En cuanto al viento, soplará del sector sur durante la mañana con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Por la tarde rotará al este, con intensidades de entre 7 y 12 km/h, y por la noche volverá a presentarse del sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Para los próximos días, el organismo nacional prevé un leve ascenso de la temperatura, con máximas que oscilarán entre los 21°C y 26°C, aunque persistirá la nubosidad en gran parte de la semana.

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