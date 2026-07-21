La Banda se prepara para un clima fresco: temperaturas moderadas para hoy Martes 21 de julio de 2026

La Banda, Santiago del Estero, experimenta un clima fresco y cubierto, con temperaturas que se mantendrán moderadas en los próximos días. Los bandeños deberán prepararse para un pronóstico de temperaturas agradables pero sin grandes cambios.

Hoy 08:11

Hoy en La Banda, los bandeños se encuentran bajo un cielo cubierto, con una temperatura actual de 9.4 °C, que se siente como 7.4 °C debido a la humedad del 93%. El viento sopla a 13.3 km/h desde el sureste, lo que contribuye a la sensación de fresco en la ciudad.

Para este Martes 21 de julio de 2026, se espera que el clima se mantenga parcialmente nublado, con una mínima de 12.1 °C y una máxima que alcanzará los 15.9 °C. Los bandeños podrán disfrutar de un día que, aunque fresco, promete ser relativamente agradable.

El Miércoles 22, el pronóstico indica que el clima seguirá parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 °C de mínima y los 15.9 °C de máxima. Se anticipa que las condiciones se mantendrán similares, lo que resulta en una semana con temperaturas moderadas.

El Jueves 23, las temperaturas comenzarán a ascender un poco más, con mínimas de 13 °C y máximas que podrían llegar a los 19.2 °C, manteniendo el patrón de parcialmente nublado que ha caracterizado a la región en estos días.

En resumen, el clima en La Banda se presenta fresco y con cielo parcialmente nublado para hoy. La temperatura mínima será de 12.1 °C y la máxima alcanzará los 15.9 °C, mientras que el resto de la semana continuará con condiciones similares, manteniendo a los bandeños atentos a las fluctuaciones de temperatura.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.