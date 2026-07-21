Fuentes y Benavente participaron del Festival Día del Amigo que tuvo un lleno total en la plaza Añoranzas

Miles de jóvenes, familias y grupos de amigos disfrutaron de la propuesta organizada por la Municipalidad de la Capital en el marco de un nuevo aniversario de la ciudad.

Hoy 00:17

Ante una plaza Añoranzas colmada de familias y grupos de amigos, la intendente Ing. Norma Fuentes y el secretario de Coordinación de Gabinete, Ing. Mario Benavente, acompañados por Los Herrera, saludaron desde el escenario principal durante el Festival Día del Amigo, organizado por la Municipalidad de la Capital.

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"Estamos acompañando a todos los jóvenes que hoy están disfrutando de este evento organizado por la Dirección de la Juventud junto al Ing. Benavente en esta plaza Añoranzas", destacó la intendente Fuentes.

Asimismo, agradeció especialmente a los jóvenes por respetar la consigna de no consumir alcohol dentro del predio, lo que permitió que la celebración se desarrollara en un ambiente de convivencia y disfrute para todos los presentes.

Por su parte, el Ing. Benavente remarcó que tanto los jóvenes como las familias decidieron sumarse masivamente a esta propuesta organizada en el marco de un nuevo aniversario de la ciudad.

Acompañaron a la intendente el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón; los subsecretarios de Gobierno, Diego Brunet; de Economía, Francisco Zamora; de Desarrollo Social y Salud, Mauro Kalinski; y el director de la Juventud, Luis Llanos.