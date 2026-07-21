El Gobierno designó a Javier Lanari como director del Banco Nación

El ex secretario de Prensa reemplazará a Gonzalo Pascual en el directorio de la entidad y completará un período de ley que vence el 4 de febrero de 2028.

Hoy 08:16

El Gobierno nacional designó al ex secretario de Prensa Javier Lanari como director del Banco de la Nación Argentina, en reemplazo de Gonzalo Pascual, quien había presentado su renuncia al cargo.

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La medida fue oficializada a través del Decreto 618/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

En el texto oficial se dispuso: “Acéptase, a partir del 31 de enero de 2026, la renuncia presentada por el abogado Gonzalo Pascual al cargo de Director del Banco de la Nación Argentina”.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, también agradece al funcionario saliente “los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”.

Posteriormente, la norma establece la designación de Lanari “a partir del 25 de junio de 2026” como director del Banco Nación, para completar un período de ley que vencerá el 4 de febrero de 2028.