Vinícius Jr. sorprende con su nuevo look tras operación estética

Vinícius Jr. ha sorprendido a sus seguidores con un cambio de look tras realizarse una armonización del mentón, lo que ha provocado una avalancha de reacciones en redes sociales.

Hoy 15:11

Vinícius Jr. vuelve a ser noticia, no solo por su desempeño en el campo, sino también por un cambio estético que ha captado la atención de los medios y aficionados. El delantero del Real Madrid y de la selección brasileña se sometió a un procedimiento de armonización del mentón al finalizar el Mundial 2026.

Las primeras imágenes del futbolista comenzaron a circular en redes sociales tras su visita a una clínica en Goiânia, Brasil, donde, según diversos informes, se realizó este tratamiento para lograr una mayor definición en el rostro y la mandíbula.

El procedimiento estético se basa en el uso de rellenos inyectables para modificar los contornos faciales sin necesidad de cirugía convencional. Este tratamiento fue llevado a cabo por el reconocido dermatólogo Alessandro Alarcao, quien viajó desde Miami hasta Brasil para atender al destacado jugador.

Las fotografías que se han difundido muestran un mentón más marcado y un perfil facial que difiere del que los aficionados conocían durante el Mundial. Este cambio ha generado numerosos comentarios en internet, donde algunos usuarios han señalado que el brasileño se ve irreconocible, comparándolo incluso con el exmediocampista Ramires.

Este tratamiento estético se realizó poco después de la eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 ante Noruega, lo que marcó la despedida más temprana de la selección brasileña en un torneo de este tipo desde 1990. A pesar de la situación del equipo, Vinícius tuvo una actuación destacada, anotando cuatro goles y brindando una asistencia en cinco partidos.

Con sus vacaciones ya finalizadas, el delantero se prepara para reincorporarse a la pretemporada del Real Madrid, en medio de especulaciones sobre su futuro. Vinícius tiene un año más de contrato con el club, lo que ha generado rumores sobre una posible renovación o una eventual salida.

A pesar de las incertidumbres, el presidente del club, Florentino Pérez, ha expresado su deseo de que el jugador continúe defendiendo la camiseta blanca. La nueva imagen del brasileño ha atraído la atención de muchos, aunque esta decisión de someterse a un procedimiento estético fue una elección personal durante su descanso post-Mundial.