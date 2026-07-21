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"En La Banda hay obra pública, pero el gobierno municipal no la acompaña"

Así lo expresó durante un diálogo con Radio Panorama Valeria Suárez candidata del Frente Cívico a defensora del Pueblo en la ciudad de La Banda.

Hoy 13:22

La candidata a defensora del Pueblo de La Banda por el Frente Cívico, Valeria Suárez, cuestionó el accionar de la actual cúpula municipal y remarcó que, si bien existen obras, no hay una gestión que las acompañe ni resuelva los problemas cotidianos.

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En diálogo con Radio Panorama, sostuvo: “En La Banda hay obra pública, pero el gobierno municipal no la acompaña”, y agregó que los reclamos de los vecinos se repiten sin respuestas concretas.

“La gente nos pide cercanía, quiere un cambio y que el Frente Cívico llegue a La Banda porque hay una desatención absoluta de los servicios públicos”, afirmó. En ese sentido, detalló que los problemas más frecuentes son la falta de iluminación, la presencia de basurales y las calles anegadas, situaciones que —según indicó— afectan directamente la vida diaria.

Además, destacó la figura del candidato a intendente Llamil Abdala, al señalar: “Es muy abierto y dialoguista”, y consideró que su perfil puede aportar una gestión más cercana a las necesidades de la comunidad.

Finalmente, Suárez insistió en que los vecinos buscan respuestas concretas y un cambio en la forma de gestionar, de cara a las elecciones municipales previstas para agosto.

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