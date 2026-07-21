La Municipalidad de La Banda lanzó el "Buzazo 2026", una propuesta recreativa destinada a estudiantes de todos los niveles educativos

La propuesta reunirá a alumnos de los niveles Inicial, Primario y Secundario en una jornada de integración, creatividad y entretenimiento. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo viernes.

Hoy 12:42

La Dirección de la Juventud y la Dirección de Deportes, áreas dependientes de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de La Banda, invitan a las instituciones educativas de la ciudad a participar del "Buzazo 2026", una propuesta recreativa que se desarrollará durante el mes de julio y que reunirá a estudiantes de los niveles Inicial, Primario y Secundario en una jornada de integración, creatividad y diversión.

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El director de la Juventud, Delfor Gerez, explicó que esta iniciativa tiene como principal objetivo fortalecer los vínculos entre los jóvenes y promover espacios de encuentro.

"Estamos impulsando el Buzazo, una actividad recreativa para los tres niveles educativos: inicial, primario y secundario. Es un gran acto de confraternidad entre todos los cursos, que permitirá reunir a los jóvenes para compartir una tarde con mucha diversión y realizar la presentación oficial de los buzos de los estudiantes de toda la ciudad de La Banda", expresó.

Por su parte, el director de Deportes, profesor Hugo Rojas, destacó que la propuesta incluirá diferentes expresiones artísticas y recreativas.

"Los cursos podrán participar con bailes, carrozas y distintas presentaciones, convirtiendo la jornada en una verdadera fiesta para toda la comunidad educativa. Queremos que los estudiantes disfruten, compartan y sean protagonistas de este gran encuentro", señaló.

Desde la organización informaron que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo viernes. Los cursos interesados podrán comunicarse al 3854-93-6261, acercarse a la Dirección de la Juventud, ubicada en San Carlos 253, entre Soler y Las Heras, o completar el formulario de Google que será habilitado para facilitar el proceso de inscripción.

De esta manera, la Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Deportes y sus direcciones de Juventud y Deportes, continúa impulsando actividades que promueven la integración, el compañerismo y la participación activa de niños, adolescentes y jóvenes de toda la ciudad.