Otamendi no se toma vacaciones y se puso a disposición de Coudet en River

El defensor, que acaba de disputar la final del Mundial con la Selección Argentina, decidió resignar el descanso disponible para sumarse de inmediato al plantel millonario.

Hoy 15:40

River atraviesa días de tensión después de la inesperada eliminación ante Aldosivi por la Copa Argentina, un golpe que obligó al plantel a cambiar rápidamente el foco y apuntar al debut en el Torneo Clausura.

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En medio de ese escenario, Nicolás Otamendi dio una fuerte señal de compromiso en su regreso al club. El defensor, que viene de disputar la final del Mundial 2026 con la Selección Argentina, decidió no tomarse vacaciones y se puso a disposición de Eduardo Coudet.

El zaguero había firmado como jugador libre antes de viajar a Estados Unidos para afrontar la Copa del Mundo con la Albiceleste. Apenas terminó su participación en el certamen, se comunicó con el cuerpo técnico para avisar que estaba listo para incorporarse al plantel.

Otamendi tenía la posibilidad de tomarse algunos días de descanso tras el desgaste físico que implicó el Mundial. En la final ante España, ingresó por Lisandro Martínez sobre el cierre del primer tiempo y luego afrontó un partido que se extendió hasta el alargue.

Sin embargo, el experimentado defensor prefirió resignar ese descanso y ponerse inmediatamente a disposición de Coudet, de cara al estreno de River en el Clausura, previsto para el próximo sábado ante Barracas Central.

De todas maneras, su presencia desde el arranque dependerá de la evaluación que realice el entrenador, teniendo en cuenta la exigencia acumulada y el poco margen de recuperación.

El gesto representa una primera muestra de liderazgo de Otamendi en su regreso al club. En un momento delicado para River, golpeado por la eliminación en la Copa Argentina, el defensor eligió priorizar la necesidad del equipo antes que sus días de descanso.

Montiel y Quintero, los mundialistas que faltan sumarse

La situación de Gonzalo Montiel sería diferente. El lateral derecho fue titular en la final del Mundial y, en principio, sí tendrá algunos días de vacaciones antes de reincorporarse al plantel.

La idea es que Montiel vuelva sobre el cierre de la semana para comenzar a trabajar bajo las órdenes de Coudet.

Quien también se integrará en las próximas horas será Juan Fernando Quintero. El colombiano finalizó su participación en la Copa del Mundo con su selección y este jueves se sumará al grupo.

Después del duro golpe sufrido frente a Aldosivi, River ya apunta al debut en el Torneo Clausura. El Millonario recibirá a Barracas Central el sábado, desde las 19.15, en el estadio Monumental.

Más adelante, durante agosto, el equipo afrontará otro de los grandes objetivos del semestre: los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que enfrentará al ganador de la serie entre Independiente Santa Fe de Colombia y Caracas de Venezuela.