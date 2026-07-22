Lionel Messi volvió a hacer historia: la IFFHS lo distinguió como el mejor del Mundial 2026

La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol distinguió al capitán argentino por su rendimiento a lo largo de la Copa del Mundo. Destacó sus ocho goles, cuatro asistencias y el impacto que tuvo durante todo el torneo.

Hoy 00:52

Lionel Messi sumó un nuevo reconocimiento a su histórica carrera luego del Mundial 2026. La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS) lo distinguió como el Mejor Jugador de la Copa del Mundo, al considerar que fue el futbolista con el rendimiento más destacado del certamen disputado en Estados Unidos, Canadá y México.

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El anuncio se realizó pocas horas después de la final en la que España derrotó por 1-0 a Argentina en tiempo suplementario. Aunque el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni no pudo defender el título obtenido en Qatar 2022, la entidad valoró el desempeño individual del capitán argentino durante toda la competencia.

De acuerdo con la IFFHS, el premio se define mediante un índice de rendimiento propio que contempla las calificaciones obtenidas en cada partido, los goles, las asistencias y el impacto de cada futbolista en las instancias decisivas del torneo. Bajo esos parámetros, Messi terminó en el primer lugar de la clasificación con una diferencia considerable sobre el resto de los jugadores evaluados.

Durante el Mundial, el rosarino disputó los siete encuentros de Argentina, convirtió ocho goles, repartió cuatro asistencias y registró una calificación promedio de 8,33, números que le permitieron cerrar la competencia con la mejor valoración estadística de la federación. Además, participó directamente en 12 goles del conjunto albiceleste, siendo el futbolista de mayor incidencia ofensiva del campeonato según la metodología utilizada por la IFFHS.

En el comunicado oficial, la organización sostuvo que "el veredicto es inequívoco" y remarcó que el reconocimiento surge exclusivamente del análisis de los datos. "Lionel Messi es el Mejor Jugador de la IFFHS, no por sentimiento ni por reputación, sino por la autoridad incuestionable de los datos", señaló la entidad al fundamentar la elección.

Un premio diferente al de la FIFA

El galardón entregado por la IFFHS es independiente de las distinciones oficiales otorgadas por la FIFA al finalizar el Mundial. En esa ceremonia, el español Rodri recibió el Balón de Oro como mejor jugador del torneo, mientras que el francés Kylian Mbappé se quedó con la Bota de Oro tras finalizar como máximo goleador de la competencia con diez tantos.

Más allá de ese resultado, el reconocimiento de la IFFHS volvió a destacar la vigencia de Messi, quien a los 39 años fue uno de los grandes protagonistas del certamen. El capitán argentino también integró el equipo ideal elaborado por la federación y cerró otra actuación histórica con la camiseta de la Selección argentina.