Murió Kaylee Hottle, la actriz de “Godzilla vs. Kong” y se conocieron detalles de cómo fue el trágico accidente

La muerte de Kaylee Hottle conmociona a Hollywood. La actriz de 18 años conocida por la película Godzilla vs. Kong sufrió un accidente letal que todavía no está aclarado del todo, a pesar de los detalles que empiezan a surgir.

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La Oficina del Sheriff del Condado de Frederick emitió un comunicado en el que aclaró cómo fue el choque del vehículo en el que viajaba la artista.

De acuerdo a lo que publicó la entidad en su web, el 21 de julio de 2026, a las 2:52 de la madrugada, varios agentes, bomberos e integrantes del equipo de rescate respondieron a un impacto letal de un vehículo que ocurrió en la cuadra 11400 de Windsor Road en Ijamsville, Maryland.

La investigación preliminar determinó que el auto en el que viajaba Hottle era un Honda Accord, modelo 1995, manejado por un amigo de ella que tiene 19 años.

El vehículo, indicó el texto de la Policía, “se salió del camino de dos carriles por el lado derecho y chocó contra una alcantarilla” y “se cree que el exceso de velocidad fue un factor que contribuyó”.

Es difícil que en la zona haya cámaras debido a que no es un sector de la ciudad suburbano y, por eso, las autoridades policiales están pidiendo que si hay testigos se comuniquen con ellos.

En las imágenes que se pueden ver desde Google Street View de la zona del accidente, se observa que el camino tiene, en el lugar donde habría sido el choque, una importante curva. Eso, sumado a la velocidad y a la alcantarilla ubicada en una esquina, habría sido un factor determinante par el desenlace trágico.

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Mientras que Hottle murió de camino al hospital, el conductor fue atendido con lesiones que no revisten gravedad, mientras que el tercer pasajero rechazó la atención médica.

El accidente sigue bajo investigación por la Unidad de Tráfico de la Oficina del Sheriff del Condado de Frederick, debido a la gravedad de las consecuencias.

Quién era Kaylee Hottle, la actriz de “Godzilla vs. Kong”

Kaylee Hottle había nacido el 1 de mayo de 2007 en Georgia, en una familia en la que sus padres también tienen hipoacusia como tenía ella.

En una entrevista con el medio The Houston Chronicle, Kaylee había contado que su carrera comenzó cuando apareció en un anuncio de 2017 para la app de traducción de lengua de señas Convo.

Los productores de la película Kong: Skull Island pensaron que ella “encajaba con la descripción del personaje” de Jia, la huérfana que entabla un vínculo con King Kong a través del lenguaje de señas.

Es así como Kaylee coprotagonizó Godzilla vs. Kong junto a Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Brian Tyree Henry, Eiza González, Rebecca Hall y otros.

Hall, Henry y Kaylee retomaron sus papeles en Godzilla x Kong: The New Empire. Se prevé el estreno de una secuela en marzo de 2027, pero al parecer Kaylee y Hall no participaron del proyecto.

Más allá de la franquicia que la lanzó a la fama de Godzilla x Kong, Kaylee también actuó en un episodio de la remake de Magnum, de 2021. En 2024, recibió una nominación al premio Saturn Awards a la Mejor Actriz Joven en una Película por su actuación en Godzilla x Kong: The New Empire.